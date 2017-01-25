Выходит расширенное издание книги про группу «Ленинград»

Могография Максима Семеляка «Ленинград. Невероятная и правдивая история» выйдет в 2017 году в честь 20-летия коллектива.

Семеляк уже выпускал о «Ленинграде» книгу «Музыка для мужика» десять лет назад. Поэтому он называет свою новую работу «вторым сезоном сериала». «Я добавил в старую книгу пару дюжин историй, которые по каким-то причинам не вошли в нее десять лет назад, и дописал две главы про новые времена, — рассказал Семеляк «Газете.ру». — Если говорить об общем объеме, то книга увеличилась примерно на треть. Разумеется, фотографий тут не в пример больше и подобраны они лучше, не говоря уж про дизайн.

Критик утверждает, что его новая книга уже не может называться «Музыка для мужика» — «потому что эта музыка уже точно не только для мужика». «Вообще, произошла удивительная вещь — дело же не в том, что «Ленинград» распался и возродился, с кем не бывает, а в том, что он достиг по возвращении большей славы, нежели та, что у него была в классическую эпоху», — рассуждает Семеляк.