Гарик Сукачев «Огни играют» (сингл)

Исполнитель: Гарик Сукачев, Название: «Огни играют», Стиль: рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

В России сделано все для того, чтобы не испытывать досады от скоротечности встречи Нового года. По большому счету, этот праздник растягивается у нас на целый месяц, начинаясь католическим Рождеством и заканчивая Татьяниным днем.

Продлить новогоднее настроение поможет свежая песня Гарика Сукачева «Огни играют». Появилась она довольно неожиданно: в минувшем году музыкант был увлечен реюнионом «Бригады С» и даже посулил целый альбом под эгидой именно этой своей группы. А кабацкая атмосфера трека «Огни играют» как-то не очень вяжется с этой эстетикой.

Тем не менее, песня была принята на ура. Целый ряд авторитетных новостных изданий разместил довольно обстоятельную информацию о сингле. Телевизионная же премьера песни состоялась в новогоднюю ночь на Первом канале. Гарик там появился в компании давних друзей-товарищей Александра Ф. Скляра. Сергея Галанина и Дмитрия Харатьяна — и этот по-домашнему уютный номер стал одним из немногих оазисов предсказуемого и безвкусного «Огонька».

Новинка от Гарика имеет ярко выраженный ностальгический подтекст. Мол, в советской Москве всё было ближе, роднее, понятнее и проще, а сейчас не пойми что, несмотря на внешнюю мишуру и сверкающие всеми огнями бульвары. Но по ходу событий герой примиряется с действительностью, и не последнюю роль в этом играет праздник Новый год, который стирает границы и времена, позволяя вновь почувствовать себя ребенком и ощутить во рту подзабытый вкус «простых конфет».

Такую песню было бы логично стилизовать под «золотые 60-е» и сделать в манере, скажем, другой замечательной сукачевской вещи «Знаю я, есть края». Но хозяин барин, и на вкус и цвет, как известно, фломастеров не напасешься. Цыганский антураж тоже оказался довольно уместным, особенно греют душу разудалые мужские бэк-вокальные партии. Прекрасно работают и словесные формулы «оттепельной» эпохи («и с Новым годом, и всем привет»), и цитата из «Московских окон», которые вообще любили использовать в своем творчестве самые разные отечественные рокеры — от Наталии Медведевой до Константина Кинчева с Рикошетом.

Сингл выпущен на диске ограниченным тиражом компанией Navigator Records в виде своеобразной открытки и для продажи не предназначается. Так что многоликая дискография Гарика Сукачева пополнилась еще одним раритетом!