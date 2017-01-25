Николай Носков раскритиковал Америку в интервью Захару Прилепину

Николай Носков заявлен как герой следующей передачи Захара Прилепина «Соль» на телеканале «Рен-ТВ»

Выпуск программы с участием певца покажут 29 января в полночь, сообщает lenta.ru. Легендарный исполнитель расскажет о своей жизни, попытках покорить Америку и странствиях по Азии, поделится впечатлениями от встреч с Джоном Бон Джови и Клаусом Майне из Scorpions и рассуждениями об американском шоу-бизнесе.

Одним из самых ярких эпизодов передачи станет жесткая критика Носковым в адрес США. «Пацаном мечтал увидеть две страны: США и Индию. Первой получилась Америка. Облом полнейший. Я не понял этой страны: все есть — и ничего нет. А приезжаешь в Индию — наоборот. Вроде ничего нет, но все есть. Это я к тому, что кто за чем едет. Если спасти свою жизнь от голода, от холода, чтоб пенсия была — то конечно, это куда-то туда, в Америку. А если ты хочешь открыть свою духовную Америку — нужно ехать в Индию», — говорит артист.