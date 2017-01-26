Вера Мусаелян («АлоэВера»): «Даже тексты БГ получаются у меня все о женском да о мужиках»

Группа «АлоэВера» 28 января в клубе «Известия-Hall» представит новый альбом «Как Боги» и отпразднует День рождения вокалистки Веры

Музыка «АлоэВера» — это диско-поп про романтику и чистоту, про легкий цинизм, про секс и порочность. В преддверии концерта вокалистка группы Вера Мусаелян дала нашему мультипорталу небольшое интервью.

«АлоэВера»

KM.RU: Интерес к екатеринбургской музыке растет. Лишь в прошлом году вышло две монументальных книги о ней (причем одна из них – двухтомник). Ощущаете ли вы себя вписанными в контекст этой музыки и какое место там занимаете?

- Мы там вряд ли занимаем какое-то место. А вот Екатеринбург в нашей музыке прочный, весомый. Это он в нас вписался навсегда, ни одной Тверской не вытравишь.

KM.RU: С кем из земляков поддерживаете добрые отношения? Обмениваетесь ли творческими идеями, образуете коллаборации, дуэты?

- У нас большая любовь с группой «Курара» и Alai Oli. Мы с ними обмениваемся творческими идеями, дурацкими шутками и смешными картинками в телеграме.

KM.RU: В ваших песнях ощутим бешеный пульс современного мегаполиса. Вам комфортно существовать в этих ритмах? И как удается все это многообразие, хаос и суету настолько компактно и элегантно втиснуть в рамки песен?

- Я не ощущаю бешеный пульс мегаполиса. Я ощущаю красоту, любовь, притягательность губ и стремление к свободе.

KM.RU: При этом на вас влияет и классика! Почему решили посвятить трек Паратову в новом альбоме? Любите пьесы Островского?

- Вы же понимаете, что я не посвящала песню Паратову.

KM.RU: «Как боги» - это самоирония или глобальная цель?

- Это жизненный принцип.

«АлоэВера»

KM.RU: Многие поющие женщины пишут песни от мужского лица. Не сомневаюсь, что у каждой из них есть свой резон. Но хотелось бы узнать, что движет вами так делать?

- Я пишу не от мужского лица. Я пишу от лица конкретного человека для каждой песни. Если бы он мог — он бы сказал именно так. Я просто помогаю им найти нужные слова.

KM.RU: Очень интересным у вас вышел кавер на «Марину» БГ. Какова предыстория? Почему решили исполнить ее от первого лица? Поразительное совпадение с вашей ситуацией или актерство?

- Каверы мы делаем так. Я читаю тексты. Не слушаю мелодию, исполнение автора, а только читаю стихи. И когда какой-то стих падает в сердце или бьет по лицу, я говорю «Артем, давай вот это. Но я бы рассказала все не так. Это я должна говорить! Так и появилась «Марина». Возможно, что я просто настолько поразительно однобока, что даже тексты БГ получаются у меня все о женском да о мужиках.

KM.RU: Почему из песни выбросили Марину? Это имя не стыкуется с Верой? И верите ли вы вообще в мистическое значение имен и их влияние на судьбу человека?

- Марину мы выбросили за ненадобостью. Я говорю все от первого лица. Героине достаточно странностей, не хватало еще, чтобы она говорила о себе в третьем лице.

В мистическое значение вряд ли. Но своё имя я обожаю, ценю его и очень благодарная своим родителем. И как-то модифицировать мое имя, обращаясь ко мне, суффиксы эти уменьшительно-ласкательные, словообразование неясной природы, а еще не дай бог «Вероника» - это верный способ попасть в черный список навсегда.

«АлоэВера»

KM.RU: В «Известиях» новый альбом прозвучит целиком? И как это будет обставлено (видеоряд, спецгости и т. п?)

- Ничего я не буду говорить про «Известия». Не нужно об этом говорить, нужно прийти и отлично провести время. Это будет хороший вечер. Любое дело, в которое вложено так много любви будет хорошим.

KM.RU: И последнее… Ждать ли нам всё-таки песен про «Собянина, самострой и расширение Тверской?»

- Кажется, я уже туда нырнула.

Фото предоставлено организаторами концерта