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«Банник» помог вернуться Андрею Князеву к корням панк-рока

15:59 26.01.2017
Фрагмент обложки сингла
Фрагмент обложки сингла
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Команда «КняZz» представила новую композицию со своего будущего альбома, который музыканты планируют выпустить этом году.

Премьера песни под названием «Банник» состоялась на сервисе «Яндекс.Музыка» 25 января 2017 года. Андрей Князев утверждает, что новые песни будут записаны в старых традициях панк-рока. «По саунду пластинка будет отличаться от предыдущих наших работ. Гитары станут повеселее, повыразительнее, а это значит, что будет панк-рок в старых добрых традициях», — пообещал лидер группы «КняZz».

Ранее были представлены две песни из нового альбома коллектива– это трек «Призраки Там-тама», а также трек под названием «Колдун-кабан».Ещё одну песню - «Брат» - «КняZz» представил в ночь на 26 января на странице «ВКонтакте».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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