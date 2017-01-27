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Названы новые сроки выхода Ансамбля Александрова на большую сцену

14:00 27.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Новые участники хора Ансамбля имени Александрова, которые прошли отбор в коллектив по итогам конкурса, проведенного во второй половине января 2017 года, выйдут на сцену уже весной.

Напомним, что ранее назывался срок дебюта обновленного Ансамбля 23 февраля. Александрова. В течение нескольких месяцев и примут участие в гастролях ансамбля в Чехии и Словакии, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего солиста коллектива Вадима Ананьева. «Нужно несколько месяцев, чтобы они (новые артисты) вошли в репертуар, выучили песни, которые звучат всегда - это и «Священная война», и «На солнечной поляночке», и «Соловьи», «Вдоль по Питерской». У нас впереди гастроли в Чехии и Словакии весной, они не отменялись, билеты проданы, и люди ждут приезда коллектива», - рассказал Ананьев.

При этом музыкант, работающий в коллективе тридцатый год, отметил, что на полную адаптацию в ансамбле уйдут годы. По его словам, особую сложность представляет то, что тональности и оркестровки не меняются со времен работы в ансамбле Александра Васильевича Александрова..
Свою помощь в возрождении Ансамбля имени Александрова предложили бывшие участники коллектива. «Пришли ветераны коллектива, которые пообещали помочь сохранить традицию в исполнении многих произведений», - добавил Ананьев.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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