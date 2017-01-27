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Собаки чаще отдают предпочтение регги и софт-року

15:10 27.01.2017
Домашняя собака Сапа © KM.RU, Наталья Ступникова
Домашняя собака Сапа © KM.RU, Наталья Ступникова
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Псы предпочитают регги и софт-рок другим музыкальным жанрам.

К подобному выводу пришли шотландские ученые из Университета Глазго, изучив реакцию животных, передает newsru.com со ссылкой на ВВС. Эксперимент проводился при участии шотландского отделения Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA).

Специалисты в ходе эксперимента включали разнообразную музыку и оценивали происходящие с собаками физиологические и поведенческие изменения. По словам профессора Нейла Эванса, наиболее позитивные перемены в поведении животных были замечены, когда собаки слушали регги и леккий рок.

Собакам в ходе исследования также давали послушать поп-музыку и классические произведения. При этом снижение уровня стресса при помощи измерения частоты сердечных сокращений фиксировалось в основном при воспроизведении музыки в стиле регги и софт-рок.

В SPCA сообщили, что теперь собираются оснастить свои приюты для животных звуковыми системами и проигрывать музыку питомцам. По словам представителя общества Джилли Мендес Феррейры, в будущем каждый центр сможет предоставлять собакам специальный плейлист с возможностью распространения такой практики на другие виды животных.

Темы: Интересные факты в мире науки, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.01.2017, 18:00
ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ТОГО,

какой национальности эти собаки были до того, как стали эту хрень слушать.
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