Собаки чаще отдают предпочтение регги и софт-року

Псы предпочитают регги и софт-рок другим музыкальным жанрам.

К подобному выводу пришли шотландские ученые из Университета Глазго, изучив реакцию животных, передает newsru.com со ссылкой на ВВС. Эксперимент проводился при участии шотландского отделения Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA).

Специалисты в ходе эксперимента включали разнообразную музыку и оценивали происходящие с собаками физиологические и поведенческие изменения. По словам профессора Нейла Эванса, наиболее позитивные перемены в поведении животных были замечены, когда собаки слушали регги и леккий рок.

Собакам в ходе исследования также давали послушать поп-музыку и классические произведения. При этом снижение уровня стресса при помощи измерения частоты сердечных сокращений фиксировалось в основном при воспроизведении музыки в стиле регги и софт-рок.

В SPCA сообщили, что теперь собираются оснастить свои приюты для животных звуковыми системами и проигрывать музыку питомцам. По словам представителя общества Джилли Мендес Феррейры, в будущем каждый центр сможет предоставлять собакам специальный плейлист с возможностью распространения такой практики на другие виды животных.