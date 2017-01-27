Барабанщик Allman Brothers Band совершил суицид на глазах у жены

Оглашена причина смерти ударника Allman Brothers Band Бутча Тракса.

Полицейские Уэст-Палм-Бич сообщили, что 69-летний музыкант совершил самоубийство: он выстрелил в голову из пистолета, сообщает InterMedia. В доме и даже в той же комнате находилась его жена Мелинда Тракс, которая и позвонила около шести вечера по 911. По данным представителей полицейского департамента, женщина была в шоке и истерике и с трудом могла объяснить, что произошло.

К прибытию полицейских и врачей Бутч был еще жив, но вскоре скончался. На данный момент Мелинда проходит по делу в качестве свидетеля (ее не подозревают ни в чем, в том числе в доведении мужа до самоубийства). Причины, по которым Тракс решил покончить с собой, не сообщаются.