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Барабанщик Allman Brothers Band совершил суицид на глазах у жены

16:19 27.01.2017
Фото с сайта interMedia
Фото с сайта interMedia
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Оглашена причина смерти ударника Allman Brothers Band Бутча Тракса.

Полицейские Уэст-Палм-Бич сообщили, что 69-летний музыкант совершил самоубийство: он выстрелил в голову из пистолета, сообщает InterMedia. В доме и даже в той же комнате находилась его жена Мелинда Тракс, которая и позвонила около шести вечера по 911. По данным представителей полицейского департамента, женщина была в шоке и истерике и с трудом могла объяснить, что произошло.

К прибытию полицейских и врачей Бутч был еще жив, но вскоре скончался. На данный момент Мелинда проходит по делу в качестве свидетеля (ее не подозревают ни в чем, в том числе в доведении мужа до самоубийства). Причины, по которым Тракс решил покончить с собой, не сообщаются.

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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