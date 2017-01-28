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Скончался солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович

13:24 28.01.2017
«Верасы» © KM.RU, Наталья Ступникова
«Верасы» © KM.RU, Наталья Ступникова
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Народный артист Белоруссии, участник известного во времена Советского Союза вокально-инструментального ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни. Об этом говорится в заявлении дочери музыканта Анастасии.

"Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год", - цитирует ТАСС дочь артиста.

Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске. Окончил духовое отделение (труба) Белорусской консерватории. В 1973 году вошел в состав ВИА "Верасы", многие годы популярного на территории Советского Союза.

В ансамбле Тиханович познакомился с Ядвигой Поплавской, которая впоследствии стала его женой. В 1986 году артисты покинули ВИА "Верасы", а в 1988 году создали дуэт "Счастливый случай" после победы на конкурсе "Песня 88" с одноименной композицией.

В те же годы музыкант вместе с супругой организовали Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, который затем был преобразован в продюсерский центр.

 

Темы: Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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28.01.2017, 18:22
Зоя

Вспоминается :"Я у бабушки живу, я у дедушки живу.
Папа с мамой ходят в гости к нам!"- замечательно пели ребята из Белоруссии.
Жалко, очень жалко.
Царство Небесное и вечный покой рабу Божиему Александру.
28.01.2017, 16:24
Очень жаль

Царство небесное.
28.01.2017, 16:19
Украина

Царствие Небесное Александру. В советские времена было много хороших певцов и Тиханович один из них.
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