Рэпер Loc-Dog отстоял право на собственный товарный знак

Российский рэпер Loc-Dog отстоял право на свой творческий псевдоним. Об этом сообщается на официальной странице музыканта во ВКонтакте.

В заявлении говорится, что музыкант Александр Жвакин, выступающий под псевдонимом Loc-Dog обратился с просьбой прекратить правовую охрану товарного знака «Loc-Dog», который был зарегистрирован на компанию ООО «Ар Эн Би Груп». Суд встал на сторону артиста и теперь данный товарный знак будет зарегистрирован на компанию, представляющую интересы рэпера.

«Таким образом ООО «Ар Эн Би Груп» без каких-либо легальных оснований использовал товарный знак (имя) артиста в своих целях, в том числе для того, чтобы оказывать давление на артиста, ограничивать его права, творчество, нанося репутационный, моральный и материальный ущерб», - отмечается в заявлении.

Менеджемент также добавил, что в ближайшее время будет подан иск против данной компании и ее владельца за незаконные действия с товарным знаком музыканта.

Конфликт с ООО «Ар Эн Би Груп» длится с 2012 года, когда рэпер разорвал контракт с компанией, обвинив их в недобросовестной организации концертов. С 2014 года музыкант был вынужден использовать русскоязычное написание своего псевдонима.

Loc-Dog считается первым русскоязычным исполнителем музыки в стилях электрорэп (симбиоз рэпа и электро) и хип-хаус. На его счету шесть полноформатных альбомов. Сейчас музыкант работает над новой пластинкой, которая создается при участии так называемого «народного финансирования».