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Скончался клавишник Black Sabbath Джефф Николс

11:43 30.01.2017
Джефф Николс © KM.RU, Наталья Ступникова
Джефф Николс © KM.RU, Наталья Ступникова

В минувшую субботу в Великобритании на 69-м году жизни скончался клавишник группы Black Sabbath Джефф Николс.

О смерти музыканта сообщил его коллега по группе, гитарист Тони Айомми. На своей странице в Facebook он написал, что Николс долгое время боролся с раком легких, однако победить болезнь ему не удалось.

«Я очень опечален новостью о потере одного из моих самых близких друзей Джеффа Николса. Он довольно давно страдал от рака легких и уступил в борьбе с ним», - написал Айомми.

Джефф Николс был приглашен в Black Sabbath в 1979 году в качестве второго гитариста. После временного ухода из группы Гизера Батлера, переключился на бас-гитару, а после возвращения оного — стал играть на клавишах. Он принимал участие в записи альбома «Heaven and Hell», «Seventh Star», «Tyr».

Во время концертов, Николс редко появлялся на сцене, играя обычно за сценой, единственным исключением был тур в поддержку «Seventh Star».

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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