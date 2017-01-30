Скончался клавишник Black Sabbath Джефф Николс

В минувшую субботу в Великобритании на 69-м году жизни скончался клавишник группы Black Sabbath Джефф Николс.

О смерти музыканта сообщил его коллега по группе, гитарист Тони Айомми. На своей странице в Facebook он написал, что Николс долгое время боролся с раком легких, однако победить болезнь ему не удалось.

«Я очень опечален новостью о потере одного из моих самых близких друзей Джеффа Николса. Он довольно давно страдал от рака легких и уступил в борьбе с ним», - написал Айомми.

Джефф Николс был приглашен в Black Sabbath в 1979 году в качестве второго гитариста. После временного ухода из группы Гизера Батлера, переключился на бас-гитару, а после возвращения оного — стал играть на клавишах. Он принимал участие в записи альбома «Heaven and Hell», «Seventh Star», «Tyr».

Во время концертов, Николс редко появлялся на сцене, играя обычно за сценой, единственным исключением был тур в поддержку «Seventh Star».