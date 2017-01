Самая большая в мире рок-группа исполнила хит Nirvana

Один из самых необычных рок-коллективов Rockin'1000 вновь дал о себе знать.

Группа получила известность в 2015 году, исполнив на стадионе хит группы Foo Fighters «Learn to Fly». Примечательным данное выступление было тем, что состав коллектива Rockin'1000 насчитывает тысячу музыкантов.

Перформанс 2015 года был в первую очередь создан для того, чтобы пригласить в родной город группы Чезену с выступлением фронтмена Foo Fighters Дэйва Грола и, разумеется, сам коллектив.

Сейчас же Rockin'1000 выпустили концертное видео с песней Nirvana «Smells Like Teen Spirit». Видео было снято во время выступления на стадионе Cesena's Orogel Stadium Dino Manuzzi в Чезене. На концерте присутствовало 14 тысяч человек. А группа Rockin'1000 на тот момент насчитывала 1200 музыкантов.

Релиз клипа приурочен к выходу концертного альбома Rockin'1000 «That's Live - Life In Cesena 2016». В него вошли кавер-версии хитов таких исполнителей The Beatles, The Black Keys, Rolling Stones, AC/DC, Патти Смит, Дэвида Боуи и других.

На сегодняшний день видео «Smells Like Teen Spirit» насчитывает более 1,5 просмотров.