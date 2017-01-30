Kruger «Дикий»

Исполнитель: Kruger, Название: «Дикий», Стиль: треш-метал, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

В отсутствие Паука из «Коррозии Металла», загремевшего на 10 месяцев в черногорскую тюрьму, группа Kruger продолжает славное дело, начатое «Корпорацией тяжелого рока» и «Железным маршем» (последний, кстати, даже прямо упоминается в песне альбома «Дикий» «Волки»!). Прямолинейные рок-гимны Хамера не всем по нутру. Например, минувшим летом на «Ария-фесте» Кэш из группы «СЛОТ» развернуто критиковал основателя «Крюгера» за «экстремистские» политические взгляды, сравнив его даже с лошадью в шорах, которая неминуемо врежется в столб.

На альбоме «Дикий» никаких националистических заявлений нами обнаружить не удалось. Напротив, в песне «Корни» Хамер недвусмысленно заявляет: «Мы нации рок беззаветно верны». Апологетика рок-н-ролльной мифологии является определяющей для свежего релиза «Крюгера». При всей отвязности посыла, декларируемая «дикость» альбома все же сильно преувеличена. В заглавном треке «Дикий рок» мы находим стандартный набор фраз, вроде «злые дебоши» и «войны таран». Давно известно, что от зашкаливающего градуса патетики способен расплавиться даже металл, поэтому поначалу удар кажется не таким прицельным как хотелось бы.

Однако Kruger быстро нащупывает правильную интонацию и подачу. В «Короле Королей» Хамер возводит генеалогию всех рок-бунтарей к Паганини, довольно убедительно развивая наработки «Арии» и «Гран-Куража». В музыкальном отношении здесь, конечно, больше всего цепляют гитарные соло, состоявшие из парафразов на произведения гениального скрипача. А в тексте можно усмотреть отсылки не только к Паганини, но и к Михаилу Горшеневу («король — звезда, судьба и роль» и упоминание о «черных бездонных горящих глазах»), придающих песне дополнительное измерение.

«Рок-герой» - еще один неожиданный взгляд на формирование харизматичного фронтмена. Здесь Хамер повествует преимущественно о своих детских фанатских фантазиях, поэтому песня небезынтересна и с психологической точки зрения. Она перекликается с воспоминаниями гитариста «Северного Флота» Якова Цвиркунова, который рассказывал о своем детском сне: многотысячная площадка — и он на сцене с гитарой играет для ликующей толпы.

Прочие гимны — более предсказуемы, но при этом каждый из них всё равно имеет какую-то забавную зацепку. В «Жажде (Сны Венеры)» привлекает кантри-вступление, эротический флер и аллюзии на добротный байкерский боевик. «Корни», «Мото-боги» забавляют завуалированными приветами Хирургу и самоироничными строчками, типа «кому-то новый стартер или поменять мозги». Алкотреш «После первой» представляет собой очередную пародию на «Чем пахнут ремесла» Джанни Родари (особенно веселит фраза «Джином пахнет Симмонс»). В такие моменты альбом из «дикого» превращается в «домашнего», и это ему не вредит.