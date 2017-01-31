Звезды начали игнорировать «Грэмми» из-за ее неактуальности

Рэперы Канье Уэст и Дрейк, а также популярный канадский поп-певец Джастин Бибер отказались от присутствия на церемонии вручения премий «Грэмми», сообщает TMZ.

Как пишет портал, все началось еще летом с ультиматумома Уэста, заявившего, что он не появится на церемонии, если среди номинированных не окажется нового альбома Фрэнка Оушена. В свою очередь Оушен отказался представлять свой альбом на соискание премии, заявив, что данная премия устарела и не представляет молодых чернокожих артистов. Отмечается, что Уэст номинирован в 8 категориях, всего же на счету Уэста 21 номинация в прошлом, но он всегда проигрывал белокожим исполнителям.

В свою очередь Бибер, получивший 4 номинации, заявил, что также не будет присутствовать на церемонии, так как считает «Грэмми» неактуальной для молодых исполнителей и молодежной аудитории.

Рэпер Дрэйк получил 8 номинаций и свой отказ он объяснил гастролями в Европе. Ссылаясь на свои источники TMZ пишет, что в настоящее время молодые исполнители считают, что получить данную премию нереально, а потому, возможно, она вообще не имеет никакого значения.

Торжественная церемония вручения премий «Грэмми» состоится 12 февраля 2017 года.