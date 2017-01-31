Россия выступит во втором полуфинале конкурса «Евровидение»

В Киеве состоялось распределение стран-участниц международного конкурса «Евровидение» по полуфиналам.

Согласно проведенной жеребьевке, представитель России выступит во втором полуфинале 11 мая. Ее конкурентами будут представители 18 стран, в том числе Дании, Сербии, Румынии, Ирландии, Австрии, Нидерландов, Эстонии Израиля,Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии, Белоруссии.

Первый полуфинал состоится 9 мая и в нем будут соревноваться 19 участников, среди которых исполнители из Черногории, Финляндии, Португалии, Швеции, Азербайджана, Австралии, Латвии, Дании, Греции, Исландии.

Как обычно, представители так называемой «большой пятерки» - Италии, Испании, Германии, Великобритании и Франции будут выступать уже в финале конкурса 13 мая. Также в финал проходит и страна-победитель предыдущего конкурса — Украина.