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Россия выступит во втором полуфинале конкурса «Евровидение»

14:15 31.01.2017
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В Киеве состоялось распределение стран-участниц международного конкурса «Евровидение» по полуфиналам.

Согласно проведенной жеребьевке, представитель России выступит во втором полуфинале 11 мая. Ее конкурентами будут представители 18 стран, в том числе Дании, Сербии, Румынии, Ирландии, Австрии, Нидерландов, Эстонии Израиля,Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии, Белоруссии.

Первый полуфинал состоится 9 мая и в нем будут соревноваться 19 участников, среди которых исполнители из Черногории, Финляндии, Португалии, Швеции, Азербайджана, Австралии, Латвии, Дании, Греции, Исландии.

Как обычно, представители так называемой «большой пятерки» - Италии, Испании, Германии, Великобритании и Франции будут выступать уже в финале конкурса 13 мая. Также в финал проходит и страна-победитель предыдущего конкурса — Украина.

Темы: Евровидение, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Фестивали в мире искусства и шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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31.01.2017, 19:29
Россия выступит?

Это кто еще станет над усоспшей в 1917г Россiей измываться?
31.01.2017, 18:45
мик

европа частный случай евразии так почему не авразвидение??!
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