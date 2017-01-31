Пластические хирурги лишили Сашу Project красивого еврейского носа

Многолетняя судебная тяжба поп-певицы Саша Project с клиникой пластической хирургии подходит к концу

Саша Project

Артистка считает, что врачи изуродовали ее лицо и грудь. Изначально к хирургу Саша обратилась с жалобами на плохо дышащий нос. «Но врач почему-то решил мне еще и исправить форму носа, - недоумевает она в интервью «Экспресс-газете». - У меня красивый еврейский нос, который я точно менять не хотела. В итоге у меня теперь не хватает носовых хрящей. В ходе исправлений носа врач мне предложил заодно исправить подбородок, который якобы у меня, со слов врача, как у человека с ДЦП, недоразвитый, и сделать грудь, которая после родов изменила форму. Когда женщине такое говорят, она не может жить с этим комплексом».

Певица приобрела самые дорогие имплантанты, но это ей не помогло. «Грудь начала вертеться, потому что он имплант поставил не под мышцу, а под молочную железу, - продолжает она. - Я пришла к врачу, и он должен был мне поменять импланты на новые, за свой счет. Есть инструкция по применению импланта, в которой написано, что вторичное использование запрещено. Имплант покрыт шероховатостью, которая прорастает в ткань, и если его промыть, то он начинает грубеть, грудь становится каменной. Что сделал Ворошкевич? Он снял старые импланты, промыл перекисью водорода, и снова поставил. У меня появились складки, окаменела грудь. Только благодаря проведенной экспертизе, которая установила вторичность поставленного импланта, мне удалось выиграть суд».

Саша Project

Процессуальная волокита длилась без малого четыре года. «Я выиграла суд первой инстанции, сейчас решается только вопрос суммы иска, - делится Саша. - По суду нам присудили сначала 60 тысяч рублей морального ущерба и штраф — 30 тысяч рублей с клиники. Мы подали апелляции так как были не согласны с этой смехотворной суммой. Далее были поданы апелляции в Мосгорсуд и коллегию Мосгорсуда, и дело вернули в суд первой инстанции. Была назначена еще одна судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой было вынесено решение в мою пользу о возмещении морального вреда и расходов в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей. Судья Зюзинского района города Москвы приняла сумму — 2 миллиона рублей 200 тысяч. Адвокат клиники подала апелляцию. Сейчас должна состоятся еще одна апелляция в Мосгорсуде суде, и, надеюсь, последняя. Но выиграть суд, еще не значит получить деньги! Столкнувшись с этим делом, я поняла, как сложно человеку доказать врачебную ошибку, а уже тем более, исправить последствия. 9 операций я уже пережила, и не ясно, сколько еще понадобится...»

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