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«Чичерина», 3 февраля, YOTASPACE

14:15 1.02.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами yotaspace.ru/chicherina
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами yotaspace.ru/chicherina
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Одна из ярчайших звезд так называемой «новой волны уральского рока» (куда, наряду с ней, принято относить группы «Сансара» и «Смысловые галлюцинации»)

Юлия Чичерина была бессменной звездой первых «Нашествий», фигурировала в легендарном саундтреке к «Брату 2» и записала с группой «Би-2» суперхит «Мой рок-н- ролл».

С тех пор Чичерина полностью обновила состав одноименной группы, много путешествовала и старательно готовилась к реализации своего самого амбициозного проекта - альбома «Сказка о странствии и поиске счастья» и одноименного мультимедийного сериала. На очереди - приуроченный к 20-летию группы «Чичерина» концерт в YOTASPACE 3 февраля.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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