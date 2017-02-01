«Чичерина», 3 февраля, YOTASPACE

Одна из ярчайших звезд так называемой «новой волны уральского рока» (куда, наряду с ней, принято относить группы «Сансара» и «Смысловые галлюцинации»)

Юлия Чичерина была бессменной звездой первых «Нашествий», фигурировала в легендарном саундтреке к «Брату 2» и записала с группой «Би-2» суперхит «Мой рок-н- ролл».

С тех пор Чичерина полностью обновила состав одноименной группы, много путешествовала и старательно готовилась к реализации своего самого амбициозного проекта - альбома «Сказка о странствии и поиске счастья» и одноименного мультимедийного сериала. На очереди - приуроченный к 20-летию группы «Чичерина» концерт в YOTASPACE 3 февраля.