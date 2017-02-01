Лев Лещенко поддержал кандидатуру Панайотова для «Евровидения» от России

Знаменитый певец Лев Лещенко поддержал кандидатуру Александра Панайотова в качестве представителя России на конкурсе «Евровидение-2017», сообщает ТАСС.

По словам Лещенко, если бы не запрет на въезд в Украину, то поехал бы в составе российской делегации, чтобы поддержать Панайотова в случае его участия.

«Он очень хороший певец и сейчас в тренде и в хорошей форме. Это самая яркая кандидатура на сегодняшний день», - заявил Лещенко.

Напомним, что в текущем году отбор на участие в «Евровидение» проводит Первый канал. Ранее сообщалось, что представители канала предварительно одобрили кандидатуру Панайотова.

Александр Панайотов участвовал в национальном отборе на конкурс «Евровидение» от России в 2005, 2007, 2008, 2010 годах и от Украины в 2009 году. В 2016 году он дошел до финала российского телешоу «Голос».