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Лев Лещенко поддержал кандидатуру Панайотова для «Евровидения» от России

14:39 1.02.2017
Лев Лещенко © KM.RU, Наталья Ступникова
Лев Лещенко © KM.RU, Наталья Ступникова
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Знаменитый певец Лев Лещенко поддержал кандидатуру Александра Панайотова в качестве представителя России на конкурсе «Евровидение-2017», сообщает ТАСС.

По словам Лещенко, если бы не запрет на въезд в Украину, то поехал бы в составе российской делегации, чтобы поддержать Панайотова в случае его участия.

«Он очень хороший певец и сейчас в тренде и в хорошей форме. Это самая яркая кандидатура на сегодняшний день», - заявил Лещенко.

Напомним, что в текущем году отбор на участие в «Евровидение» проводит Первый канал. Ранее сообщалось, что представители канала предварительно одобрили кандидатуру Панайотова.

Александр Панайотов участвовал в национальном отборе на конкурс «Евровидение» от России в 2005, 2007, 2008, 2010 годах и от Украины в 2009 году. В 2016 году он дошел до финала российского телешоу «Голос». 

Темы: Евровидение, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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01.02.2017, 15:26
Ольга

Самая яркая фигура - иеромонах Фотий!
Он победит, если России нужна эта Победа!
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