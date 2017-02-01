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Боб Дилан объявил о выпуске тройного студийного альбома

19:30 1.02.2017
Боб Дилан. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Боб Дилан. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
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Культовый американский певец Боб Дилан анонсировал релиз нового студийного альбома, сообщает NME.

По данным издания пластинка, получившая название «Triplicate», будет состоять из трех частей. Диски будут назваться «Til The Sun Goes Down», «Devil Dolls» и «Comin’ Home Late» и будут выпущены одновременно.

В трек лист альбома вошли 30 треков, которые представляют собой кавер-версии песен различных американских исполнителей и групп. В частности речь идет о песнях «Once Upon A Time» Чарльза Страуса и Ли Адамса, «As Time Goes By» Харольда Хапфилда, «The Best Is Yet To Come» Сая Коулмэна и Кэролин Ли и других.

Релиз альбома «Triplicate» запланирован на 31 марта текущего года.

Напомним, что в октябре 2016 года Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в мире, Музыкальные новинки, Нобелевская премия и ее лауреаты
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