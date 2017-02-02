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Бейонсе и Jey-Z станут многодетными родителями

11:12 2.02.2017
Бейонсе. Фото с офстраницы а Facebook
Бейонсе. Фото с офстраницы а Facebook

В семье популярной певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z ожидается пополнение.

Артистка подтвердила слухи о своей беременности, разместив соответствующий снимок на своей странице в Instagram. В подписи к фотографии она написала, что они ожидают появление двойни.

«Мы были благословлены сразу дважды. Мы очень благодарны за то, что в нашей семье прибавятся двое! Спасибо за наилучшие пожелания», - написала Бейонсе.

Бейонсе и Jay-Z уже воспитывают пятилетнюю дочь Блю Айви. Пара вместе с 2002 года, а официально они женаты с 2008 года. 

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Беременность и роды
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