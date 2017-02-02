Британская певица Вера Линн отметит 100-летие выходом нового альбома

Одна из старейших британских певиц Вера Линн отметит свое 100-летие выпуском нового альбома, пишет The Guardian.

Пластинка Vera Lynn 100 будет являться по сути сборником самых известных песен в ее исполнении. В частности в нее войдут треки «We’ll Meet Again», «White Cliffs of Dover» и «As Time Goes By», которые являются символами национальной британской культуры XX века.

Альбом выйдет 17 марта за три дня до дня рождения Линн, что сделает артистку первой певицей, выпустившей новую работу в возрасте ста лет.

«Удивительно, что людям продолжают нравиться эти песни, что появились так много лет назад. Они вновь переживают эмоции того времени. В конечном счете я просто выполняю свою работу как певица и для меня по-настоящему удивительно снова услышать свои песни, представленные в совершенно новом виде», - прокомментировала грядущий релиз певица.

Вера Линн является одной из самых известных певиц, расцвет карьеры которой пришелся на годы Второй мировой войны. В 2009 году она стала самой пожилой из ныне живущих британских артистов, чей диск возглавил национальный хит-парад самых популярных альбомов. Альбом лучших песен Линн, изданный к 70-летней годовщине начала Второй мировой войны обогнал по популярности бокс-сет The Beatles.

Отмечать же свое столетие Вера Линн планирует благотворительным концертом, в котором примут участие некоторые из наиболее талантливых британских артистов.