Louna «Дивный новый мир»

Исполнитель: Louna, Название: «Дивный новый мир», Стиль: альтернативный рок Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

На обложке винтажная высотка, ослепляющая огнями реклам, и радостные люди, с готовностью шествующие к обществу потребления под вывеской «Дивный новый мир». Но если сменить ракурс этого 3D-изображения, то обнаружится, что здания осыпались, граждане подрались, а буквы взрывной волной повело в разные стороны. Такова плата за покорность и отсутствие собственного мнения. «Мышеловка захлопнулась», - как гласит эпиграф к альбому, позаимствованный из Егора Летова.

Песни группы Louna всегда звучали безупречно, но нередко смущали прямолинейностью подачи и узостью пространства смыслов. Бунтарский дух и гимны во славу революции — это, конечно, то, что необходимо для подростков, но взрослой аудитории хотелось что-нибудь «понаваристее». Стоило, однако, возобладать в новой пластинке пораженческим настроениям, как сразу появилась стереоскопия (задекларированная, как помним, уже на уровне обложки).

Даже стадионные боевики «Громче и злей» и «Весна» (дуэт в Владимиром Конляровым из «Порнофильмов») снабжены ярко выраженными фолковыми мотивами. Манят своей непроницаемой депрессивностью «Родина» и «Сердца из стали», повествующие о семейных кризисах и родном уголке, который уже не столько греет и подзаряжает, сколько дает элементарно отдышаться и зализать раны, когда ты полностью вымотан и опустошен.

Антиутопический настрой таких песен, как «Пропаганда» и «За гранью» более предсказуем. Намного интереснее у «Луны» получается переносить тот же пафос в сугубо музыкальную среду. Такова сатирическая вещь «Суперхит», имеющая, на первый взгляд много общего с «Песней о песне» Вячеслава Бутусова и «100% хитом» «Элизиума». Но, отличие от беззаботно юморящих коллег, Louna предельно серьезно, а всё изложенное в песне оказывается в итоге ночным кошмаром принципиального музыканта, для которого подстраиваться под формат — смерти подобно.

Безусловно, обращает на себя внимание антиклерикальная «Больше ада», но ее появление было бы уместнее года полтора назад, когда еще имел политический вес протоирей Всеволод Чаплин, чьи слова о «санкционированном уничтожении Богом людей» звучат в качестве пролога. Сейчас выводы сделан, и Церковь размежевывается с несущими смуту «православными активистами». Хотя было бы интереснее проверить справедливость таких вот слов: « Мы пошлем вперед наш Крестовый поход, если вновь придет из Польши группа Behemoth».

В целом. Louna сделала в творческом отношении уверенный шаг вперед. Жаль лишь, что эта эволюция достигнута ценой таких глобальных потрясений в обществе.