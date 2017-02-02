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Об истории Йоко Оно и Джона Леннона снимут фильм

19:34 2.02.2017
Джон Леннон и Йоко Оно. Фрагмент постера фотовыставки
Джон Леннон и Йоко Оно. Фрагмент постера фотовыставки

Известный американский продюсер Майкл Де Лука объявил о работе над художественным фильмом об истории отношений Джона Леннона и Йоко Оно, сообщает The Hollywood Reporter.

По словам кинематографиста, его работа расскажет об актуальных темах любви, мужества и активизма в США. «Задача фильма — побудить нынешнюю молодежь отстаивать свои права», - добавил он.

Автором сценарии выступил Энтони Маккартен, известный по картине «Вселенная Стивена Хокинга». В работе над проектом примет участие лично Йоко Оно. Сроки работ и дата премьера картины пока не сообщаются.

Йоко Оно и Джон Леннон познакомились в 1966 году. Пара поженилась в 1969 году. В начале 1970-х годов Йоко и Леннон переехали в Нью-Йорк, где в 1980 году музыкант был убит около своего дома.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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