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Стали известны имена наставников телешоу «Голос. Дети»

12:30 3.02.2017
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Четвертый сезон телешоу талантов «Голос. Дети» выйдет в эфир Первого канала 17 февраля.

Продюсеры конкурса до последнего не сообщали о том, кто займет кресла наставников в детской версии «Голоса». Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта решил приоткрыть завесу тайны и объявил имена членов жюри.

Судейские кресла в этот раз займут Валерий Меладзе, который впервые будет участвовать в амплуа наставника детского телеконкурса, певица Нюша и постоянный член жюри Дима Билан.

«Голос. Дети» впервые вышел в эфир в 2014 году. В шоу участвуют дети в возрасте от 7 до 14 лет. Формат «Голос. Дети» отличается от взрослого сокращенным временем соревнования и состоит из следующих этапов: слепые прослушивания, поединки, песня на вылет и финал. В 2016 году проект попал в десятку самых популярных телешоу. 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Дети
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.02.2017, 19:35
Ира

Один раз посмотрела. Все. Эксплуатация детского труда. Противно и противозаконно.
03.02.2017, 17:15
Владимирыч

Прочел кто в жюри- смотреть не бду.
03.02.2017, 14:41
два одинаковых канала

первый национальный и тнт,на одном дом-2 ,а на другом голос!в грузии перестали петь,узнав что в России поют все 100% населения на главном канале страны!
Все комментарии (4)
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