Стали известны имена наставников телешоу «Голос. Дети»

Четвертый сезон телешоу талантов «Голос. Дети» выйдет в эфир Первого канала 17 февраля.

Продюсеры конкурса до последнего не сообщали о том, кто займет кресла наставников в детской версии «Голоса». Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта решил приоткрыть завесу тайны и объявил имена членов жюри.

Судейские кресла в этот раз займут Валерий Меладзе, который впервые будет участвовать в амплуа наставника детского телеконкурса, певица Нюша и постоянный член жюри Дима Билан.

«Голос. Дети» впервые вышел в эфир в 2014 году. В шоу участвуют дети в возрасте от 7 до 14 лет. Формат «Голос. Дети» отличается от взрослого сокращенным временем соревнования и состоит из следующих этапов: слепые прослушивания, поединки, песня на вылет и финал. В 2016 году проект попал в десятку самых популярных телешоу.