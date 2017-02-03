Гитаристу «Бахыт-Компота» удалось вернуть украденную гитару

Гитаристу российской группы «Бахыт-Компот» Яну Комарницкому вернули эксклюзивную гитару, украденную у него в конце января, сообщает Национальная служба новостей.

Гитара ручной работы, сделанная на заказ, стоимостью около 3 тысяч долларов, была украдена из автомобиля адвоката Сталины Гуревич в столичном районе Гольяново 28 января. Гитара была изготовлена американским производителем Kramer Guitars. Музыкант обратился с соответствующим заявлением в полицию.

Спустя неделю инструмент был подброшен в один из полицейских участков Москвы. По словам Комарницкого, ему в соцсетях написал полицейский, сказав, что видел сюжет о пропавшей гитаре и что очень похожий инструмент подкинули в участок, где он работает.

«Я попросил его прислать фотографию, оказалось, что это действительно мой инструмент. Только что я забрал свою гитару и сейчас счастливый иду с ней домой. Визуально инструмент осмотрел, вроде никаких повреждений нет, дома еще раз проверю, надеюсь, все в порядке», - рассказал агентству музыкант.