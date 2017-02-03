Россия на Евровидении спляшет под дудку Украины

Пустить на конкурс обещают всех, кроме неугодных Киеву наших граждан

Слоган «Праздник разнообразия», под которым украинские власти собрались проводить в мае конкурс «Евровидение-2017» в Киеве, оказался, на самом деле, очередной «обманкой». Разнообразия не будет. Украина не собирается, например, уважать права россиян, которые захотят принять участие в шоу или посетить его в качестве зрителя.

В отношении наших граждан действует самая настоящая «культурная сегрегация». Потому что на сцену и в зал допустят только тех, которые, по мнению устроителей, «не представляют угрозы».

«Мы получили гарантии от украинских властей, что, в духе этого события, все те, кто желает посетить песенный конкурс "Евровидение“ и кто не представляет угрозы, смогут это сделать и их безопасность будет гарантирована», — заявил ТАСС официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дейв Гудман.

Это значит, что СБУ все-таки не пошла навстречу главным международным организаторам Евровидения и отказалась отменить действие «черного списка» российских артистов даже на время проведения конкурса. А в «стоп-листе» украинского Министерства культуры на данный момент ни много ни мало почти полторы сотни наших соотечественников — артистов, музыкантов, певцов, режиссеров, литераторов, — которые, как считается, «представляют угрозу для национальной безопасности Украины».

Общий же список персон нон грата для Украины с российскими паспортами включает почти пять сотен фамилий, и пополняется с маниакальной регулярностью. Каким уж образом киевлянка по рождению Наташа Королева или грузин из Сочи Григорий Лепс своими песнями могут поставить под угрозу безопасность «незалежной», вопрос отдельный. Но и они запрет на въезд в Киев уже имеют.

И что самое интересное и необъяснимое — европейские организаторы вдруг совершенно забыли о так ценимых на Западе правах человека и не увидели в этом никакой дискриминации.

Еще более странным выглядит наше согласие не допустить до участия в конкурсе артистов из санкционных списков. Потому что, если верить тому, что заявил исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд, уже якобы есть договоренность с главой российской делегации, чтобы «в состав делегации РФ входили именно те лица, которые могут работать в Украине».

Сразу задаешься вопросом, а стоило ли нам вообще идти на эти унизительные условия? Ради чего?

— Должен сказать, что Евровидение, безусловно, приобрело характер политического мероприятия, точно так же, как и многие другие явления в культуре и в общественной жизни, — комментирует ситуацию член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. — Даже вручение Нобелевской премии в ряде гуманитарных дисциплин сейчас превратилось, по сути, в политический акт. Мы знаем, что лауреатом премии мира, например, стал Барак Обама, который проводил довольно агрессивную политику США. А например, по литературе ее вручили Светлане Алексиевич, которая не отличается, скажем мягко, русофильством.

Так что ничего удивительного в том, что Евровидение становится площадкой для политической борьбы, тоже нет.

Конечно же, поведение наших чиновников несколько странно. Но в данной ситуации, я думаю, их логика достаточно простая — все площадки, на которых еще мы можем присутствовать, чтобы представлять нашу страну и делать это весьма успешно, надо использовать.

В данной ситуации, видимо, поэтому решили согласиться с тем, что ряд артистов, которые включены в «черные списки» Украины, туда не поедут. Но другие, которые способны в пользу нашей страны выступить, вполне могут быть допущены. И, скорей всего, будут иметь там успех.

Но, конечно же, Евровидение утратило изначальный свой смысл, когда победителя выбирали именно общенародным голосованием. Сейчас — после изменения регламента — это превратилось в некий не совсем понятный конкурс. Где жюри, тоже не совсем понятное, определяет победителя.

И последнее Евровидение, на котором «приз» зрительских симпатий достался представителю России, в принципе, очень хорошо это продемонстрировал. Хотя именно наш исполнитель, несмотря на массовую поддержку, первое место не занял. А заняла исполнительница из Украины Джамала с песней, основанной на политическом контексте.

Но самое главное, мне кажется, не стоит вообще предавать значение этому «Евровидению».

Публицист Константин Крылов высказался более категорично:

— На мой взгляд, это является национальным позором. Потому что ни одна страна не позволила бы так с собой обращаться. А мы позволяем.

Мы фактически демонстрируем, что не нужно ни в коем случае поддерживать ни Россию, ни русских, а нужно прогибаться перед нашим «дорогим украинским партнером», который теперь почему-то у нас стал какой-то чрезвычайно величайшей ценностью. Если вы не хотите для себя неприятностей…

Для всех этих людей, которые принимают обычно участие в подобных конкурсах, это работа. Это их жизнь. И то, что их туда с молчаливого согласия Москвы не пустят, говорит только об одном: ребята, не надо любить Россию, не надо помогать Москве… Ничего не нужно. Нужно, наоборот, быть за Украину. Это лучшая политика для любого медийного человека. Тогда он и в Москве будет прекрасно воспринят, и в Киев поедет. И вообще у него все будет хорошо.

Не надо, ребята, патриотизмом заниматься — вот какой месседж сейчас услышат все эти люди. На самом деле, такого рода вещи называются простым словом — капитуляция. Пусть даже в частном вопросе, но это именно она.

Бойкотировать этот конкурс ничего не стоило. Масса людей еще бы и порадовалась. Но нет, оказывается, нельзя. Нужно соглашаться на любые, сколь угодно унизительные условия.

При этом совершенно очевидно, что там — на этом конкурсе — мы ничего не получим. И получается, что ради сомнительного «счастья», можно, оказывается, согласиться на любое унижение.

Я считаю, что в данном случае Украина — для себя, конечно же, — поступает совершенно правильно. Почему же не унижать людей, которые сами позволяют себя унижать.

А наши чиновники от культуры демонстрируют весьма странные приоритеты.

Известный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя Лайф.ру «своеобразные» правила украинского гостеприимства, сказал, что нашим артистам не нужно расстраиваться из-за того, что организаторы «Евровидения — 2017» решили пойти навстречу Киеву и согласились не допустить до участия в музыкальном конкурсе фигурантов «черного списка» Минкультуры Украины. По его мнению, Россия в принципе должна отказаться от участия в конкурсе, который, как он выразился, уже давно превратился в «политическое мероприятие».

Пока точно неизвестно, кто будет в этом году представлять нашу страну на Евровидении в Киеве. В шорт-листе на данный момент пять исполнителей: победительница и финалист шоу «Голос» Дарья Антонюк и Александр Панайотов, певицы Нюша, Елена Темникова, а также вокальный коллектив SOPRANO Турецкого.