Громыка: «Поскольку современный мир пребывает в состоянии кризиса, то музыканту не позавидуешь»

Петрозаводская группа «Громыка» не так давно представила свой второй альбом «Акробатенька»

Команда задействовала светлый образ министра иностранных дел СССР, строгие костюмы и шапки-пирожки для визуализации своих милых ностальгических песен в духе тяжелого психоделического твиста. Музыканты жонглируют словами, словно цирковые виртуозы, но не забавы для, а ради возвращения исконного смысла привычным понятиям. Во втором за год альбоме «Громыка» уверенно держит курс на ироничный «политбюрок». Нашему порталу участники столь неординарного коллектива дали небольшое интервью.

«Громыка»

KM.RU: В каком году образовался ваш коллектив?

- В 2014-м.

KM.RU: Причисляете ли вы себя к какому-то жанру или просто сочиняете и исполняете то, что в конкретный момент вам по душе?

- Мы сочиняем и исполняем то, что нам по душе в определённых жанровых рамках. Условное название жанра — «тяжёлый психоделический твист», конечно же, не раскрывает сути, так как является лишь эвфемизмом. Он указывает на явление, прежде не существовавшее.

KM.RU: Кто из известных музыкантов на вас оказал воздействие? Из поэтов, писателей?

– Мы старались избегать любых воздействий и, в результате, окончательно ушли от погони. Поблизости никого нет — ни музыкантов, ни поэтов, ни писателей. Совершенно безлюдные места. Изредка промелькнёт проказница-белка да навострит уши заяц-беляк.

«Громыка»

KM.RU: Ваше творчество коллективное? Пользуетесь произведениями других авторов и создаёте каверы?

- Коллектив «Громыки» принимает самое активное участие в творческом процессе, хотя создание текстов и смыслов лежит на плечах певца М. В. Кошелева. Произведениями других авторов не интересуемся и не пользуемся. Однако, в декабре 2016 года, в рамках совместного с группой «Кассиопея» эксперимента под названием «ВДНК», был создан и выпущен кавер на их песню «Если».

KM.RU: Какова, на ваш взгляд, роль музыканта в современном мире? Что вам ближе в смысле тематики?

- Музыкант является неотъемлемой частью современного мира, а поскольку современный мир пребывает в состоянии перманентного кризиса, то и музыканту не позавидуешь. В смысле тематики нам ближе наши собственные песни независимо от того, о чём они.

«Громыка»

KM.RU: Что бы вы пожелали, посоветовали тем, кто хочет пробиться, в наше время? С чего начать?

- Начать можно с того, что в апреле 2017 года выходит долгожданный третий альбом «Громыки» а также виниловая пластинка-сборник «Говорил я вам».

Фото Светланы Васиной предоставлены пресс-службой коллектива