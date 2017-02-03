Хуго-Уго «67 mm»

Исполнитель: Хуго-Уго, Название: «67 mm», Стиль: пост-панк Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Авторитетное музыкальное издательство «Выргород» в прошлом году сильно удивило, выпустив древний альбом с индустриальными регги-импровизациями мало кому известной тольяттинской группы «Учитель Ботаники». Одновременно с этим увидел свет и не менее странный диск их земляков «Хуго-Уго».

Судьба у обоих команд непростая, но особенно досталось «Хуго-Уго». В 1992-м умер их барабанщик Павел Шпуров, а в 2007-м кшел из жизни и идейный вдохновитель коллектива Максим Котомцев. Незадолго до этого он успел возродить проект и записать в хорошем качестве на репетиционной базе пару десятков старых и новых треков. Это наследие лидер «Учителя Ботаники» Алексей Карманов бережно собрал и выпустил на диске «67 mm».

Когда испепеляешь мир крупнокалиберным оружием, тут уже не до сантиментов. «Хуго-Уго» планомерно погружает слушателя в пучину размеренного пост-панка с четко очерченной ритм-секцией и кустарно звучащей соло-гитарой. Глуховатый голос Максима Котомцева доносит до нас нехитрые истины: чувства в анабиозе, монотонный заснеженный пейзаж отнимает последние силы жить, «новый бог» способен доставить только дополнительные страдания, а роль «Подвального Пьеро» независимой сцены кем-то навязана. Хочется, как говорит в таких случаях Илья Черт, пойти и повеситься на первой березе.

В то же время, «уги» пытаются местами хорохориться и бодриться, находя опору в самых неприметных вещах. Любую обыденную дату они спешат объявить «Самым лучшим днем» (предвосхитив появление одноименного фильма на целых 10 лет), а в проблемные отношения добровольно спешат окунуться, как в омут в головой («Бежать на выданье»). Результат плачевен: в «Звере» герой бросает бессильный вызов тем, кто хочет его подмять под себя, но сам тут же униженно просит защиты у мамы.

Единственная попытка спеть о чем-то созидательном оборачивается провалом. Посвящение самоотверженной британской медсестре «Флоранс Найтингейл» вышло каким-то натужным: раскрыть характер героини совершенно не удалось, и упор в песне делается не на свете, который внутри подвижницы, а на бликах от ее очков. Финальный «Инструментал», парадоксально похожий на «Крещение» «Алисы» содержит какие-то проблески, но, похоже, это лишь финальная вспышка догорающей свечи.