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SSXX и «Джан Ку», 9 февраля, Zoccolo (Санкт-Петербург)

21:19 3.02.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Альтернативная группа SSXX представит 9 февраля в питерском клубе Zoccolo альбом «Жизнь пули»

«Наша воля универсальна к творчеству, перехлестывает все виды искусства и врывается в жизнь. И мир, замусоленный языками множества глупцов, запутанный в тине эмоций и переживаний, вновь возрождается во всей своей чистоте конкретных мужественных форм!» - говорится в пресс-релизе к альбому.

В качестве саппорта на концерте выступит легендарная альтернативная группа «Джан Ку». Несмотря на то, что в последние годы команда выступает на так уж часто, она по прежнему находится в отличной музыкальной форме и регулярно выпускает новые релизы. В этом можно легко убедиться, посетив концерт 9 февраля.

Начало в 20.00.
 

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