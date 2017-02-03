SSXX и «Джан Ку», 9 февраля, Zoccolo (Санкт-Петербург)

Альтернативная группа SSXX представит 9 февраля в питерском клубе Zoccolo альбом «Жизнь пули»

«Наша воля универсальна к творчеству, перехлестывает все виды искусства и врывается в жизнь. И мир, замусоленный языками множества глупцов, запутанный в тине эмоций и переживаний, вновь возрождается во всей своей чистоте конкретных мужественных форм!» - говорится в пресс-релизе к альбому.

В качестве саппорта на концерте выступит легендарная альтернативная группа «Джан Ку». Несмотря на то, что в последние годы команда выступает на так уж часто, она по прежнему находится в отличной музыкальной форме и регулярно выпускает новые релизы. В этом можно легко убедиться, посетив концерт 9 февраля.

Начало в 20.00.

