Организаторы концерта Кустурицы и Бреговича проиграли суд ГКД

Промоутерская компания ООО «Академия чудес» проиграла суд против ФГБУК «Государственный Кремлевский Дворец» о взыскании с концертной площадки 1,1 миллиона рублей долга, сообщает РАПСИ со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

Судебные разбирательства продолжаются с 2015 года. Предметом спора является требование промоутерской компании о вызскании с ГКД суммы, перечисленной в РАО в счет выплаты авторского вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений в ходе «Балканского концерта» Эмира Кустурицы и Горана Бреговича. Данная сумма была перечислена концертной площадкой в соответствии с договорами, заключенными с Российским авторским обществом и «Академией чудес».

Первый суд удовлетворил иск «Академии чудес», несмотря на то, что РАО предоставило доказательства правомерности собранных отчислений. Апеляционный суд оставил данное решение арбитража без изменений. А вот суд по интеллектуальным правам отменил данное решение и дело было вновь направлено на рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители РАО заявляли, что решения в пользу «Академии чудес» нарушили права правообладателей, которым причитается авторское вознаграждений. Суд не учел, что отчисления были перечислены в соответствии с условиями договоров, а также то, что они предназначались не только авторам-исполнителям, но и другим правообладателям произведений, имеющим право на его получение.

В ходе повторного рассмотрения Арбитражный суд принял сторону ответчика, отказав промоутерам в удовлетвори иска.