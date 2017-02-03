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Организаторы концерта Кустурицы и Бреговича проиграли суд ГКД

14:08 3.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Промоутерская компания ООО «Академия чудес» проиграла суд против ФГБУК «Государственный Кремлевский Дворец» о взыскании с концертной площадки 1,1 миллиона рублей долга, сообщает РАПСИ со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

Судебные разбирательства продолжаются с 2015 года. Предметом спора является требование промоутерской компании о вызскании с ГКД суммы, перечисленной в РАО в счет выплаты авторского вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений в ходе «Балканского концерта» Эмира Кустурицы и Горана Бреговича. Данная сумма была перечислена концертной площадкой в соответствии с договорами, заключенными с Российским авторским обществом и «Академией чудес».

Первый суд удовлетворил иск «Академии чудес», несмотря на то, что РАО предоставило доказательства правомерности собранных отчислений. Апеляционный суд оставил данное решение арбитража без изменений. А вот суд по интеллектуальным правам отменил данное решение и дело было вновь направлено на рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители РАО заявляли, что решения в пользу «Академии чудес» нарушили права правообладателей, которым причитается авторское вознаграждений. Суд не учел, что отчисления были перечислены в соответствии с условиями договоров, а также то, что они предназначались не только авторам-исполнителям, но и другим правообладателям произведений, имеющим право на его получение.

В ходе повторного рассмотрения Арбитражный суд принял сторону ответчика, отказав промоутерам в удовлетвори иска. 

Темы: Борьба за соблюдение авторских прав в России, Авторское право в мире шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
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