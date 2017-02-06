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Патриарх наградил орденами Газманова и Ножкина

15:48 6.02.2017
Олег Газманов © KM.RU, Наталья Ступникова
Олег Газманов © KM.RU, Наталья Ступникова

Российская православная церковь наградила орденами народного артиста РСФСР Михаила Ножкина и народного артиста России Олега Газманова, сообщает РИА Новости.

Ордена артистам вручены «во внимание к турдам на благо Церкви и Отечества». Награждение прошло в минувшее воскресенье, 5 февраля, в столичном кафедральном храме Христа Спасителя после воскресного богослужения. Награды вручил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ножкин в связи с 80-летием был удостоен Ордена преподобного Серафима Саровского I степени. Олег Газманов был награжден Орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени в связи со своим 65-летием.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России, Награды и премии в России
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Комментарии читателей
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06.02.2017, 19:38
Дмитрий

Сударь, зависть - отвратительное качество. Оно вас "съест".
06.02.2017, 19:03
Махмут

"Патриарх наградил орденами Газманова и Ножкина"

Прочитав заголовок сразу подумал, а разве есть такие ордена как орден Газманова или орден Ножкина.
06.02.2017, 18:40
Зоя

А вот интересно, награждение орденом христианина как-либо способствует его духовному возрастанию?
Боюсь, что совсем напротив.
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