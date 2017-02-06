"Патриарх наградил орденами Газманова и Ножкина"

Российская православная церковь наградила орденами народного артиста РСФСР Михаила Ножкина и народного артиста России Олега Газманова, сообщает РИА Новости.

Ордена артистам вручены «во внимание к турдам на благо Церкви и Отечества». Награждение прошло в минувшее воскресенье, 5 февраля, в столичном кафедральном храме Христа Спасителя после воскресного богослужения. Награды вручил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ножкин в связи с 80-летием был удостоен Ордена преподобного Серафима Саровского I степени. Олег Газманов был награжден Орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени в связи со своим 65-летием.