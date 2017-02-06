Российский тираж первого романа Боба Дилана полностью раскуплен
Русскоязычный тираж первого романа американского исполнителя Боба Дилана «Тарантул» почти полностью раскуплен, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей издательства «Эксмо».
Дилан написал экспериментальный роман «Тарантул» еще в 1966 году. По признанию самого музыканта, идея принадлежала его менеджеру Альберту Гроссману. Сама книга написана в стиле «поток сознания». Отмечается, что книга напоминает работы таких писателей, как Джек Керуак, Уильям Берроуз и Аллен Гинзберг.
Книга была впервые издана на английском языке лишь в 1971 году, роман получил негативные отзывы критиков. В России роман был издан лишь в 2017 году в переводе Максима Немцова.
Всего в продажу в январе 2017 года поступило 6 тысяч экземпляров в двух разных оформлениях. На текущий момент тираж почти полностью распродан и «Эксмо» заказало печать дополнительного тиража.
Не исключено, что такой интерес к творчеству Дилана стал следствием присуждения музыканту Нобелевской премии по литературе, которую певец получил в 2016 году.