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Скончался основоположник направления хип-хоп Дэвид Аксельрод

17:21 6.02.2017
Дэвид Аксельрод. Фото с сайта davidaxelrodmusic.com
Дэвид Аксельрод. Фото с сайта davidaxelrodmusic.com

Знаменитый американский композитор и музыкант Дэвид Аксельрод скончался на 84-м году жизни, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что музыка Аксельрода, которая сочетала в себе джаз и рок-музыку, стала отправной точкой для появления направления хип-хопа. Наиболее известными его работами считаются альбомы 1968 и 1969 годов - «Songs of Innocence» и «Songs of Experience».

Значительный вклад Аскельрод внес как продюсер и аранжировщик. Сэмплы его композиций использовали в своих треках такие известные рэперы, как Лил Уэйн, Wu-Tang Clan и DJ Shadow. Многие современные хип-хоп музыканты отмечали его влияние на развитие этого музыкального жанра.

«Для меня было большой честью знать тебя, Дэвид. Ты самоотверженный герой для целого поколения ценителей хип-хопа и музыкальных мечтателей. Скучаю», - так прокомментировал смерть композитора. DJ Shadow

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире хип-хопа
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