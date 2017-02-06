Скончался основоположник направления хип-хоп Дэвид Аксельрод

Знаменитый американский композитор и музыкант Дэвид Аксельрод скончался на 84-м году жизни, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что музыка Аксельрода, которая сочетала в себе джаз и рок-музыку, стала отправной точкой для появления направления хип-хопа. Наиболее известными его работами считаются альбомы 1968 и 1969 годов - «Songs of Innocence» и «Songs of Experience».

Значительный вклад Аскельрод внес как продюсер и аранжировщик. Сэмплы его композиций использовали в своих треках такие известные рэперы, как Лил Уэйн, Wu-Tang Clan и DJ Shadow. Многие современные хип-хоп музыканты отмечали его влияние на развитие этого музыкального жанра.

«Для меня было большой честью знать тебя, Дэвид. Ты самоотверженный герой для целого поколения ценителей хип-хопа и музыкальных мечтателей. Скучаю», - так прокомментировал смерть композитора. DJ Shadow