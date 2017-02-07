Первый канал отметит юбилей Расторгуева документальным фильмом

Первый канал отметит юбилей лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева показом документального фильма.

Как сообщает Intermedia, телефильм «Парень с нашего двора» выйдет в эфир 18 января, за три дня до самого юбилея музыканта. В съемках картины приняли участие семья Расторгуева: мама Мария Александровна, жена Наталья, младший сын Николай, сестра Лариса, племянница Маша.

В частности, Николай Расторгуев-младший поделился своими ощущениями о том, каково это – быть сыном звезды. Вместе с самим героем фильма съемочная группа прошлась по памятным местам его детства.

В свою очередь коллеги юбиляра по группе по главе с бессменным продюсером «Любэ» Игорем Матвиенко расскажут об истории коллектива и том, как сформировался военный образ Расторгуева.

В создании картины также приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Александр Маршал, Леонид Агутин и другие друзья и коллеги юбиляра.

Николай Расторгуев родился 21 февраля 1957 года. До прихода в «Любэ» в 1989 году Николай Расторгуев участвовал в других группах и ансамблях. В 2002 году Николаю Расторгуеву присвоено звание «Народный артист Российской Федерации».