]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Первый канал отметит юбилей Расторгуева документальным фильмом

12:50 7.02.2017
Николай Расторгуев. Фото с сайта wikipedia.org
Николай Расторгуев. Фото с сайта wikipedia.org

Первый канал отметит юбилей лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева показом документального фильма.

Как сообщает Intermedia, телефильм «Парень с нашего двора» выйдет в эфир 18 января, за три дня до самого юбилея музыканта. В съемках картины приняли участие семья Расторгуева: мама Мария Александровна, жена Наталья, младший сын Николай, сестра Лариса, племянница Маша.

В частности, Николай Расторгуев-младший поделился своими ощущениями о том, каково это – быть сыном звезды. Вместе с самим героем фильма съемочная группа прошлась по памятным местам его детства.

В свою очередь коллеги юбиляра по группе по главе с бессменным продюсером «Любэ» Игорем Матвиенко расскажут об истории коллектива и том, как сформировался военный образ Расторгуева.

В создании картины также приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Александр Маршал, Леонид Агутин и другие друзья и коллеги юбиляра.

Николай Расторгуев родился 21 февраля 1957 года. До прихода в «Любэ» в 1989 году Николай Расторгуев участвовал в других группах и ансамблях. В 2002 году Николаю Расторгуеву присвоено звание «Народный артист Российской Федерации». 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.