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Тони Айомми не исключил возвращения Black Sabbath на сцену

13:44 7.02.2017
Тони Айомми © KM.RU, Наталья Ступникова
Тони Айомми © KM.RU, Наталья Ступникова

Гитарист группы Black Sabbath Тони Айомми заявил, что не исключает продолжение деятельности коллектива.

Своими мыслями по поводу будущего музыкант поделился с радиостанцией Planet Rock после завершения прощального турне Black Sabbath 4 февраля в родном Бирмингеме. Айомми не исключил вероятность записи еще одного студийного альбома и возможно даже нескольких живых концертов.

«Я не хотел бы прощаться со сценой, потому что это моя жизнь. Мне нравится быть на сцене, и я уверен, что на этом наша история не закончится. Возможно, мы могли бы собраться ради пары шоу когда-нибудь», - рассказал гитарист.

Он добавил, что группа отказывается в первую очередь от гастрольной деятельности, которая с возрастом стала даваться все тяжелее. «Нам нужно время, чтобы побыть дома, с близкими. Но я планирую продолжить писать и записывать новые вещи», - сказал Айомми.

В свою очередь вокалист Black Sabbath Оззи Осборн уже приступил к работе над своим очередным сольным альбомом. 

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес
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