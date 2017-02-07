Стинг и Уэйн Шортер стали лауреатами премии Polar Music Prize

Знаменитый британский музыкант Стинг и американский джазовый саксофонист и композитор Уэйн Шортер стали лауреатами престижной шведской премии Polar Music Prize 2017, сообщает Billboard со ссылкой на оргкомитет премии.

Музыканты получат свои награды на торжественной церемонии в Стокгольме 15 июня из рук короля Швеции Карла XVI Густава.

«Музыка Стинга и Шортера постоянно развивается, привлекая новых поклонников и оказывая влияние на миллионы любителей музыки во всем мире. Оба они являются настоящими музыкальными легендами и воплощают дух музыкальной премии Polar», - говорится в заявлении оргкомитета премии.

В свою очередь музыканты заявили, что для них огромная честь стать лауреатами этой премии. «Я с нетерпением жду церемонию награждения в Швеции, стране, которая породила множество талантливых музыкантов и композиторов, которые вдохновили мир», - добавил Шортер.

Премия Polar Music Prize была основана в 1989 году продюсером группы ABBA Стигом Андерссоном и впервые вручалась в 1992-м. Награда вручается уже известным и признанным исполнителям, музыкантам классического и популярного жанров, которые внесли «значительный вклад в развитие музыкального искусства в мире». Среди лауреатов премии прошлых лет - Элтон Джон, Рэй Чарльз, Питер Гэбриэл, Стиви Уандер, Пол Саймон, Би Би Кинг, Патти Смит, Led Zeppelin, Джони Митчелл, Пол Маккартни, Брюс Спрингстин и многие другие.