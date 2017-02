Kreator дали закрытый концерт-презентацию за неделю до старта мирового турне

Прошло пять лет с момента выхода альбома «Phantom Antichrist» легенд немецкого трэш-металла Kreator.

За этот срок группа успела объехать с концертами чуть ли не весь мир, а кое-где побывала не единожды. И несмотря на выпуск очередного концертника, поклонники группы уже начали тосковать по очередному студийнику. Все ждали нового альбома, а фронтмен Kreator Милле Петроцца лишь кормил фанов обещаниями. Но любое ожидание заканчивается и в 2016 году группа взяла паузу в концертах, засев за работу над 14-м полноформатным альбомом. Пластинка, названная в лучших традициях Kreator «Gods Of Violence», увидела свет 27 января, а днем ранее в Берлине состоялся закрытый концерт, приуроченный к релизу лонгплея.

Выход «Phantom Antichrist» в 2012 году Kreator стал началом очередного витка популярности. Милле и раньше тяготеющий к концептуальности концертов, наконец-то получил возможность развернуться на полную катушку, и шоу Kreator приобрели эпичность и небывалый масштаб. Ушли практически в небытие небольшие концертные площадки, где нельзя поставить должный свет и снабдить все это приличной пиротехникой. Привычные за многие годы шоу можно увидеть, пожалуй, только в клубах США, и в России. И даже в России, как показала практика 2015 года, группа все-таки старается использовать максимум визуальных эффектов.

Но иногда очень хочется вернуться к истокам. Нет, не группы – к своим собственным. Эта некая точка отсчета, нулевой меридиан, шанс взглянуть на жизнь под другим углом. Именно это и способствовало принятию решения посетить концерт-презентацию в Берлине. Уже на стадии анонса было понятно, что тут зритель получит «старый, добрый немецкий трэш-металл», когда только слушатель, музыканты и сама музыка. Собственно именно это то, что имеет значение, по большому счету.

Билеты на берлинский концерт 26 января купить было нельзя, а вот выиграть — пожалуйста. С одной стороны грамотно продуманная промо-компания релиза альбома, а с другой — возможность группе обкатать новые песни на малой «выборке», посмотреть на недочеты, провести «работу над ошибками» в преддверии масштабного мирового тура в поддержку «Gods Of Violence».

Желающих послушать новые песни Kreator в живом исполнении оказалось предостаточно. Так что берлинский клуб Musik & Frieden, рассчитанный человек на 200 оказался заполненным под завязку. Площадка по своему духу напоминала чем-то московские клубы типа «Табула Раса». Собственно это именно то, ради чего и стоило идти. Никаких визуальных эффектов, плотный, мясной звук, классический световой сценический рисунок.

Kreator после годового перерыва (немногочисленные фестивальные сеты не в счет) предстали в отличной форме. Как говорится, готовые к «труду и обороне». Правда бас-гитаристу Кристиану «Speesy» Гизлеру на одной из песен досталось «на орехи» от фронтмена, но этот эпизод был единичным и более никаких ошибок на сцене музыканты не допускали.

Приятным сюрпризом стало участие немецкого музыканта Dagobert, который записал гостевой вокал на песне-посвящении ушедшим рок-героям «Fallen Brothers». На самом деле сотрудничество Милле и Dagobert началось с приглашения фронтмена Kreator записать гостевые гитарные партии для альбома последнего. На один из этих треков был даже выпущен клип. Dagobert не скрывал, что является давним фаном Kreator, так что ответный «реверанс» со стороны Милле был лишь делом времени. Как бы то ни было, но для Dagobert в тот вечер явно сбылось одно из его желаний. Ну а фаны Kreator приняли гостя более чем доброжелательно.

В случае Kreator на двухчасовые шоу рассчитывать смысла нет. Тут группа не отходит от своего правила — шоу длится час, может быть чуть больше. И этого всегда до обидного мало. Группа уходит со сцены и зритель всегда остается с немым вопросом — как, уже все, так мааааало…. Утешением может служить тот факт, что при желании эксперимент можно будет повторить — группа-то отправилась в тур. Правда в зале будет уже не 200 человек, а минимум 2000 а то и поболе, и сцена опять превратится в своеобразный трэш-металл-кинотеатр или просто театр со всеми причитающимися визуальными и пиротехническими эффектами.

Заглянут немцы и в Москву. Правда, что из того, что колесит с ними по Европе доедет до Первопрестольной — большой вопрос. Да и с пиротехникой у нас, увы, не развернуться. Но то, что шоу 7 марта в клубе Stadium Live обещает быть более чем масштабным — сомневаться не приходится. It’s time to raise the Flag of Hate….

Фото: Наталья Ступникова