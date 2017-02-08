Анна Седокова объявила о своей третьей беременности

Певица Анна Седокова в третий раз станет мамой.

Об этом артистка сообщила подписчикам своего блога в Instagram. Она извинилась за то, что долго замалчивала свою беременность. «Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство!» - написала она.

Певица также анонсировала выход клипа на песню «Первая любовь» и акустический концертный альбом.

Издание Life.ru отмечает, что о беременности Седоковой информация появилась еще в декабре 2016 года, однако тогда менеджеры певицы опровергли эту новость. Фотоблог же обновлялся старыми снимками артистки.