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Анна Седокова объявила о своей третьей беременности

20:03 8.02.2017
Анна Седокова © KM.RU, Константин Мошков
Анна Седокова © KM.RU, Константин Мошков

Певица Анна Седокова в третий раз станет мамой.

Об этом артистка сообщила подписчикам своего блога в Instagram. Она извинилась за то, что долго замалчивала свою беременность. «Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство!» - написала она.

Певица также анонсировала выход клипа на песню «Первая любовь» и акустический концертный альбом.

Издание Life.ru отмечает, что о беременности Седоковой информация появилась еще в декабре 2016 года, однако тогда менеджеры певицы опровергли эту новость. Фотоблог же обновлялся старыми снимками артистки.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес, Беременность и роды
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08.02.2017, 21:04
Ну-ну

И кому это интересно :)
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