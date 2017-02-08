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Metallica выступит вместе с Lady GaGa на церемонии вручения премии «Грэмми»

14:04 8.02.2017
Lady GaGa © KM.RU, Наталья Ступникова
Lady GaGa © KM.RU, Наталья Ступникова
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Уже в это воскресенье, 12 февраля, в Лос-Анджелесе состоится торжественная церемония вручения премий «Грэмми».

Одним из сюрпризов одного из самых главных музыкальных шоу года станет дуэт Metallica и певицы Lady GaGa. Ранее эпатажная поп-певица обмолвилась об этом сотрудничестве в своем микроблоге Twitter, позже информацию подтвердили источники журнала Rolling Stone.

Lady GaGa является одной из частых гостей «Грэмми». Так в 2016 году она исполнила кавер-версию песни Дэвида Боуи, почтив тем самым его память. А вот Metallica участвовали в церемонии в последний раз три года назад, в 2014 году. Тогда они исполнили свой хит «One» с классическим пианистом Lang Lang.

Metallica также является одной из номинантов на «Грэмми 2017». Они претендуют на награду в категории «Лучшая рок-песня», ее конкурентами являются Дэвид Боуи, Radiohead, Twenty One Pilots и Highly Suspect.

Rolling Stone отмечают, что дуэт Lady GaGa и Metallica будет не единственным интересным сценическим выступлением церемонии. Так Алиша Киз выступит с кантри-певицей Марен Моррис, а франзузы Daft Punk с рэпером The Weeknd.
 

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в мире, Шоу-бизнес
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