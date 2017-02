Бейонсе обвинили в незаконном использовании чужой музыки

Певица Бейонсе оказалась в центре судебного разбирательства, пишет TMZ.

Артистку обвинили в незаконном использовании семпла звезды YouTube, рэпера Messy Mya. Речь идет о клипе Бейонсе на песню «Formation», который вышел в 2016 году. За этот ролик артистка получила премию MTV Video Music Awards в категории «Лучший видеоклип года».

Клип начинается с музыкального фрагмента, взятого из монолога Messy Mya 2010 года. Бейонсе использовала фразы рэпера: «What happened after New Orleans?» и «Bitch, I’m back. By popular demand».

Истцы требуют с Бейонсе выплатить 20 миллионов долларов. В заявлении говорится, что Бейонсе использовала отрывки монолога музыканта без разрешения и проигнорировала попытки связаться с ней. Сам же монолог набрал на YouTube 2,7 миллиона просмотров. Издание отмечает, что Messy Mya скончался в 2010 году.