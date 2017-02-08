Хартыга и Альберт Кувезин «Агитатор»

Исполнитель: Хартыга и Альберт Кувезин, Название: «Агитатор», Стиль: этно-рок Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Тувинское горловое пение давно стало одной из визитных карточек постсоветского музыкального пространства и брендом, на который восторженно реагируют за границей. Зачастую проектам, продвигающим такую музыку, недостает изобретательности и драйва. «Хартыга» из Кызыла сумела в корне переломить эту ситуацию.

Заручившись поддержкой легендарного Альберта Кувезина из «Ят-Хи», музыканты записали весьма энергичный альбом, состоящий из девяти песен. Материалом послужили как народные песнопения, так и пара вещей Александра Саржат–оола — признанного классика тувинской литературы. «Пустые обещания» и «Лживый шаман» его пера содержат ярко выраженный конфликт, а потому песни на эти стихи производят на слушателя наиболее выгодное впечатление.

Заглавная вещь альбома «Агитатор» некогда исполнялась еще «Ят-Хой». Она пропитана революционной романтикой, когда деятельность красных комиссаров еще имела для крестьян довольно привлекательный ореол. Изломанный ритм и взбесившийся саксофон напоминает в этом треке о лучших творениях «АукцЫона». Так что между «Заведующим» и «Агитатором» дистанция не такого уж и огромного размера. Обоих Север меняет в корне и выворачивает наизнанку.

В альбоме немало и пейзажных произведений где авторская мысль постоянно движется по кругу. «Чаа-Хол» вообще построена на одной-единственной метафоре: сравнении деревьев с гибким девичьим станом. Это прием обыгрывается на все лады — и мы начинаем смутно понимать, почему у северных народов цвет снега может быть описан посредством десятков понятий. Диск «Хартыги» вообще учит нас обходиться малым. Достаточно послушать «Кокей-Нойан», где простые блюда из ячменя и пшеницы описаны как самые изысканные деликатесы.

Качество записи запредельно крутое. Недаром над саундом колдовал Шамиль Гайнетдинов, известный как звукорежиссер «Смысловых Галлюцинаций». Звук обволакивает, дыхание перехватывает, и трудно сказать, действует так музыка или аномально низкие температуры, впечатление от которых так достоверно передают музыканты. Полному погружению в материал помогает и красочный буклет-плакат, в котором тексты альбома напечатаны аж на трех языках!

«Агитатор» настоятельно рекомендуется самому широкому кругу поклонников русского рока. Только вникнув в него как следует, можно понять, откуда растут ноги у несклалушек Лаэртского, песен «Тайм-Аута» о Сухэ-Баторе и «монгольской эстрады» «Бахыт Компота».