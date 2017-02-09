Ученые доказали наркотическую природу воздействия музыки на мозг

Канадские ученые доказали теорию о том, что музыка воздействует на мозг подобно наркотикам.

В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, исследователи отмечают, что последние исследования в области нейрофизиологии говорят о том, что наркотики действуют на мозг человека не уникальным путем, как считалось ранее. Наркотики вызывают эйфорию по типу, схожему с воздействием на мозг эмоций, вызываемых встречами с друзьями или сексом. Ученые предположили, что подобным образом на мозг человека воздействует и прослушивание музыки. То есть нейробиологический механизм, запускаемый мозгом при прослушивании любимой музыки и приеме наркотиков идентичен.

Чтобы проверить эту теорию, ученые решили «выключить» рецепторы, на которые обычно действуют наркотики. Подобные препараты используются в медицине для лечения наркологической зависимости, подавляя эффекты от передозировки героином и похожими на него веществами. В эксперименте ученые использовали препарат налтрексон.

Испытуемым в опытной и контрольной группах давали препарат (последняя получала плацебо), после чего предлагали послушать две самых любимых аудиозаписи, параллельно регистрируя изменения в мимике лица и в работе мозга. После эксперимента участников эксперимента опросили на предмет, как изменилось восприятие любимой музыки.

В результате эксперимента обнаружилось, что блокада опиоидных рецепторов в мозге снижала эмоциональное удовольствие от прослушивания музыки. В частности участники опыта признавались, что музыка звучала «иначе» и «не действовала» как обычно.

Ученые тем самым доказали справедливость расхожего мнения, что секс, наркотики и рок-н-ролл имеют общую природу воздействия на человека. Исследователи планируют продолжить изучения в этой области, так как это может помочь понять механизмы, лежащие в основе наркозависимости. В частности они хотят проверить, какую роль играет сам процесс ожидания удовольствия от прослушивания музыки, так как сегодня «ожидание удовольствия» считается одним из движущих факторов появления наркозависимости.

