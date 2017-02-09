Легенда соула Арета Франклин объявила об уходе со сцены

Легендарная американская певица Арета Франклин объявила о завершении карьеры, сообщает The Guardian.

По словам 75-летней артистки, она хочет проводить больше времени со своей семьей, внуками. При этом полностью «завязывать» с музыкой она не собирается, по всей видимости речь идет в первую очередь о сценической карьере.

«Я не собираюсь просто сидеть сложа руки. Это никуда бы не годилось», - заявила она.

Издание отмечает, что на 2017 год запланирован выпуск нового студийного альбома Франклин, в записи которого примет участие Стиви Уандер. Он будет состоять исключительно из новых песен певицы. Релиз лонгплея намечен на сентябрь.

За свою карьеру Арета Франклин выпустила 46 студийных альбомов с песнями в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Последняя студийная работа Франклин «Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics» вышла в 2014 году.