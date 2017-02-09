Мацуеву и Башмету присуждена премия правительства в области культуры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о присуждении премий правительства в области культуры за 2016 год, сообщает РИА Новости.

Всего за 2016 год присуждено 16 премий правительства в области культуры в размере 1 миллион рублей каждая.

В списке награжденных, в частности, значатся пианист Денис Мацуев, дирижер Юрий Башмет, режиссер Сергей Мокрицкий, актриса Юлия Пересильд, писатель Захар Прилепин, шоумен Михаил Турецкий.

Премия правительства в области культуры присуждается за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры.