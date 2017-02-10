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На церемонии «Грэмми» почтят память Принса и Джорджа Майкла

16:06 10.02.2017
Принс. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook
Принс. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook
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Организаторы церемонии вручения премий «Грэмми» почтят память двух знаменитых исполнителей, скончавшихся в 2016 году.

Речь идет о Принсе и Джордже Майкле, которые скончались 21 апреля и 25 декабря соответственно. Как пишет Billboard, посвящение Принсу исполнит певец Бруно Марс, а вот кто исполнит песню Джорджа Майкла, пока неизвестно.

«Джордж Майкл и Принс были иконами поп-музыки, они обладали исключительный музыкальный талант и невероятную харизму. В то же время каждый из них обладал ярко выраженным, уникальным стилем и звучанием. Их обожали зрители во всем мире. Их уход — огромная потеря для музыкального сообщества. Академия звукозаписи не может не воздать должное их наследию», - прокомментировали организаторы «Грэмми».

Напомним, торжественная церемония «Грэмми» пройдет 12 февраля в Лос-Анджелесе.

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в мире, Шоу-бизнес
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