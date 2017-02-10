На церемонии «Грэмми» почтят память Принса и Джорджа Майкла

Организаторы церемонии вручения премий «Грэмми» почтят память двух знаменитых исполнителей, скончавшихся в 2016 году.

Речь идет о Принсе и Джордже Майкле, которые скончались 21 апреля и 25 декабря соответственно. Как пишет Billboard, посвящение Принсу исполнит певец Бруно Марс, а вот кто исполнит песню Джорджа Майкла, пока неизвестно.

«Джордж Майкл и Принс были иконами поп-музыки, они обладали исключительный музыкальный талант и невероятную харизму. В то же время каждый из них обладал ярко выраженным, уникальным стилем и звучанием. Их обожали зрители во всем мире. Их уход — огромная потеря для музыкального сообщества. Академия звукозаписи не может не воздать должное их наследию», - прокомментировали организаторы «Грэмми».

Напомним, торжественная церемония «Грэмми» пройдет 12 февраля в Лос-Анджелесе.