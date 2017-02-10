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Алла Пугачева раскроет тайну того, о чем поют мужчины

16:52 10.02.2017
Алла Пугачева. Фото Ермолаев Алексей с сайта Wikipedia.org
Алла Пугачева. Фото Ермолаев Алексей с сайта Wikipedia.org
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Организаторы концерта «О чем поют мужчины» объявили имена специальных гостей шоу.

Концепция шоу заключается в том, что традиционно «женские» песни будут исполнять мужчины, а вот «мужские» композиции — женщины. «Харизматичные мужчины попробуют вдохнуть в «женские» песни новую жизнь и звучание. В свою очередь, очаровательные певицы с песнями из мужского репертуара попробуют раскрыть, о чем же поют самые популярные исполнители отечественного шоу-бизнеса» - отмечается в описании концерта.

Особым гостем концерта станет Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Кроме нее на сцену также выйдут София Ротару, Лариса Долина, Валерия, Полина Гагарина, Глюкоза, Вера Брежнева, Жасмин и другие артисты. Ведущими шоу станут Михаил Галустян, Александр Ревва и Александр Олешко.

Концерт «О чем поют мужчины» состоится 22 февраля в зале Crocus City Hall. 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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