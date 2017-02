Илья Кнабенгоф («Пилот»): «Каждый, кто борется за возрождение России, рассматривается властью как экстремист»

Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф дал обстоятельное и доверительное интервью нашему порталу

Как правило, музыкант предпочитает отвечать на вопросы по почте, но для нашего издания сделал исключение и пообщался в реале. Разговор начался с юбилейного концерта «Пилота» «Двадцатничек», который состоится в московском клубе Stadium Live 18 февраля. Питерский же юбилейный концерт состоится 11 февраля, и в нем примут участие Юрий Шевчук, Антон Павлов и Андрей Князев.

Илья Кнабенгоф. Фото Натальи Захаровой

KM.RU: Группа «Пилот» славится своими тематическими программами. К каждому большому выступлению в Москве вы радикально меняете сет-лист, да еще и придумываете какую-то интересную зацепку, под которую подверстываются песни. Чего ждать на сей раз?

- Учитывая, что мы всю жизнь — серьезные концептуальные парни, которые действительно каждый концерт выстраивали отдельно в виде какого-то театрального действа, с заданной темой и настроением, то мы как раз решили в 20-летие отойти от этого всего. Натолкнул нас на это Леша Горшенев. Несколько суток мы ходили и ломали голову, что же такое придумать по поводу юбилея, и тут вдруг я случайно попал на каком-то фестивале на пресс-конференцию, где Леша Горшенев в ответ на вопрос «а что вы будете играть», ответил: «The Best of The Best!» Мне так эта фраза понравилась, что я подумал: а чего мы ломаем голову? Мы просто вылезли в интернет, провели сетевой маркетинг, посмотрев списки рейтингов наших песен по радиостанциям и телеканалам России, взяли всё самое известное и популярное и составили из этого трек-лист. Он получился достаточно легким, мне нравится, что он не загружает, и песен там веселых-хороших много. Так что будем веселиться (смеется).

KM.RU: Будут исключительно старые песни или побалуете и премьерами?

- По-моему, там одна или две новых песни, с невышедшего еще альбома «Пандора». Но, в основном, естественно, всё старое — то, что уже крутилось в эфирах.

KM.RU: Недавно ты хорошо отзывался об альбоме «Рыба, Крот и Свинья». Я полностью поддерживаю, но почему вы оттуда играете не так много песен? В частности, «Вольную птицу» давно хочется услышать...

- Нет, мы играли ее какое-то время, но просто поняли, что площадки достаточно крупные, и чем просторнее помещение, тем ниже должен быть темп песни для адекватного звучания на концерте. Поэтому скоростные песни мы стараемся не играть, потому что они, в любом случае, провально звучат по саунду. А «Вольная птица» как раз очень быстрая песня. По-моему, последний раз мы ее играли года 3-4 назад, но тоже тогда взяли, прокатили ее концертов 10-15, сняли это на камеру, послушали с пульта и поняли, что это не то творчество, которое нужно играть на таких больших площадках.

KM.RU: В юбилейном туре альбомы будут охвачены равномерно, или на каких-то из них будет сделан особый упор?

- Честно говоря, мы даже не задумывались над этим! Опять же, почему я ухватился за идею взять списки наиболее востребованных песен в эфирах... Я никогда в жизни не увлекался творчеством «Агаты Кристи». Конечно, я что-то слышал, был в курсе, но чтобы слушать специально — нет. Поэтому для меня это была достаточно неизвестная группа. И тут я случайно оказался на последнем концерте «Агаты Кристи» на закрытии «Нашествия». Я встал и послушал весь двухчасовой сет. Во-первых, мне концерт понравился. А, во-вторых, спустя полтора часа их выступления, я реально понял, что они уже играют довольно долго, а я ведь знаю каждую песню! Мало того, я знаю текст, и это, скажем так, не моя любимая группа. Меня это настолько поразило и удивило, что столько хитов у группы, и я решил сделать так же. Чтобы человек пришел на концерт, услышал программу и понял, что каждая песня у него на слуху. Вот мне хотелось добиться того же ощущения.

KM.RU: Наверняка готовите для концерта необычный свет и видеоряд.

- Мы специально делаем новый видеоряд, причем с использованием техники синхронизации. Посмотрим, что из этого получится. Это будет наш первый опыт такого рода. По крайней мере, художник по свету будет работать вместе с видео, творя какую-то единую историю. И я думаю, что поклоннику нас еще мутят какие-то истории в зале, но они от нас скрывают детали (смеется). Периодически они спрашивают, а где достать краску, что-то еще, но зачем — не раскалываются.

Илья Кнабенгоф. Фото Ксении Плясунковой

KM.RU: А бывает ли такое, что вы меняете сет-лист в туре. По моим наблюдениям, регулярно это делают только три группы - «СерьГа», «Аквариум» и «ДДТ».

- У нас меняется, но это не зависит от нашего настроения. Иногда бывает, что помещение или аппарат не позволяют хорошо прозвучать какой-либо песне. Это могут быть какие-то сложные произведения с использованием семплов. В этом случае мы эту вещь быстро убираем из сет-листа и заменяем какой-нибудь другой. Иногда мы видим, что составили туровую программу, начинаем ехать, проезжаем 10 городов и понимаем, что на четвертой песне постоянно народ тухнет из-за спадающей энергетики. В этом случае тоже производим замену. Но, честно говоря, это бывает редко. В основном, мы наоборот придерживаемся политики, чтобы сет-лист не менялся весь тур — хотя бы потому, чтобы никому не было обидно. В каждом городе — это спектакль, приходишь и смотришь от начала и до конца то, что видели все. Я даже анекдоты одни и те же рассказываю (смеется). Меняю их раз в год, поскольку они тоже — часть действа.

KM.RU: Расскажи, пожалуйста, о сборнике «Двадцатничек». Очень впечатляет издание!

- Тут очень много всего, потому что, во-первых, имеется две пластиночки. Сбылась мечта многих поклонников, которые меня очень много лет просили записать в акустическом варианте всяческие известные песни группы. Наконец, я это сделал. Плюс там есть всякие неизданные песни, сюрпризы, которые они вообще никогда не слышали. Плюс в книжечке есть флешечка, на которой больше 6000 фотографий, 20 клипов нашей группы за все эти годы. Если говорить о фото, то, в основном, это — бэкстейдж, всякая закулисная жизнь группы и ее участников. Можно посмотреть, как группа менялась, поскольку всё это в хронологическом порядке. Начинаешь с первой фотографии, видишь совершенно «зеленых» пацанов, а потом прослеживаешь, как это развивалось. Плюс разные истории по каждому альбому, про фан-клубы и т. п.

KM.RU: Кто писал?

- В основном — я. Вспоминал самые интересные случаи. Есть там даже варианты обложек альбомов, которые не вошли в официальные издания. Есть сканы оригиналов текстов.

KM.RU: Я понимаю, конечно, что первый же альбом вашей группы был акустическим. При этом многие группы вашего поколения относятся к акустике с неприязнью — та же «Агата Кристи», Tequilajazzz. У вас были подобные периоды?

- Просто сама основа нашей музыки — это песни под гитару. Если говорить о Tequilajazzz — это все-таки ритм-секция, которую сложно сыграть просто под гитару. То же самое с «Агатой Кристи» - это фактически электронная музыка. Нам гораздо проще, потому что у нас почти половина наших песен — это просто авторские песни под гитару. Грубо говоря, это тот же самый Высоцкий. Просто они сыграны в аранжировке рок-группы. Но любую из них можно внять и сыграть под гитару у костра или на кухне. Поэтому нам в этом плане было проще. И, честно говоря, мы в последнее время увлеклись историей именно такой рок-музыки, немного отойдя от традиции авторской песни. Но мне хотелось бы к ней вернуться. Мне это нравится. Я всегда говорю, что какую бы ты модную музыку ни слушал, какой бы ты ни был эмо или гот, но когда ты третий стакан выпьешь, то все берут гитару и поют одно и то же - «Алису», «ДДТ», «ГО», «ЧайФ». И этого не изменишь. Это чисто российская история, и она мне близка.

KM.RU: А тяжелые песни пишутся принципиально по-другому?

- Да, конечно совсем другой подход. Опять же, мне нравится такую музыку играть на сцене. Это соответствует моей внутренней природе. Я вижу огромные возможности по использованию звуков, настроения и т. д. Плюс этот стиль музыки у нас плохо развит. По крайней мере, в нашей стране в стиле индастриэл играло лишь несколько групп. Могу назвать Deadушки, Total. Как ни странно, близко к этому была группа «ТаТу».

KM.RU: Еще бы, ведь там же играли музыканты I.F.K.

- А так больше и никто. Особенно, что касается растяжной и медленной индастриэл-музыки. Мне это удивительно, потому что тут огромный пласт культуры.

Илья Кнабенгоф. Фото Ксении Плясунковой

KM.RU: Почему вы так и не устраивали презентации ваших двух последних альбомов «Изолятор» и «Кукушка»?

- Ну, с «Изолятора» мы в итоге взяли четыре песни для концертного исполнения. Но изначально их не было, да. Нужно понимать, что, по большому счету оба этих альбома — сторонние проекты. Однажды я зашел на сайт группы «Аквариум» и офонарел от количества изданных альбомов. А потом я стал внимательно изучать каждый из них и понял, что на половине из них музыканты группы «Аквариум» не взяли ни одной ноты. То Боря один с гитарой, то с какими-то другими музыкантами. Половина альбомов — это его сольные работы и побочные проекты. Но всё это выходит как «Аквариум». Тогда я подумал, а зачем я выпускаю свои сольные альбомы, когда всё это может выходить под общим лейблом «Пилот». Всё равно, как говорится, туса-то одна и проект один. И я так и стал делать. Можно сказать, что «Изолятор» и «Кукушка» - это побочные сторонние проекты.

KM.RU: Они и выбиваются из общей канвы.

- Да. Но учитывая, что все наши альбомы разные, я подумал, что это не сильно нарушит концепцию коллектива, в целом. Взять, например, ту же «Сказку о Прыгуне и Скользящем». Она вполне по звучанию близка к «Кукушке». Если взять «Жывой концерррт» и «Изолятор», то это тоже два похожих альбома. Просто спустя 20 лет мы гораздо грамотнее и профессиональнее всё сделали. То есть это похожие вещи, но, тем не менее, и в «Изоляторе», и «Кукушке» участвуют даже не все музыканты «Пилота». Зато там целая куча приглашенных музыкантов. Но я все равно решил это выпускать как альбомы группы «Пилот». Мало того, с «Кукушки» мы до сих пор на концертах не играем ни одной песни.

KM.RU: Почему?

- Как-то не к месту было, потому что в 2016-м у нас была самая тяжелая программа за всё время существования, и в этом треше и угаре играть акустический фолк вообще не было смысла. Но с «Изолятора» мы взяли 4 песни — это практически треть альбома.

KM.RU: Будет ли «Кукушка» играться в перспективе?

- Я думаю, что какие-то песни выборочно — да. Они достаточно сложные — вот ведь в чем дело. Там участвовало огромное количество этнических и фолк-музыкантов, поэтому это трудно исполнить вчетвером на сцене.

KM.RU: Тебя как-то упрекнули в рецензиях на «Изолятор» и «Кукушку», что авторство некоторых песен там не твое, но при этом ты не детализируешь это потреково. Действительно, почему?

- А это нигде не указано — ни на одной пластинке «Пилота». Авторы указаны лишь в сноске благодарностей. Мы так делали все 20 лет. Но если выйти на официальный сайт группы и открывать тексты песен, то напротив каждого текста можно увидеть авторство. У нас вообще постоянно такая практика, что мы берем в свое творчество песни других авторов. Другой вопрос, что это не так часто происходит. Хотя бы потому, что не так уж много сторонних песен, которые мне нравятся. Мне сложно угодить. Но как-то мы сели с одним моим другом, он мне как выдал 10 своих песен, и я понял, что мне нравится больше половины, и я готов в это вписаться. В итоге я взял у него на пробу три песни — они все вышли на «Изоляторе». Это «Дитячья», «Поселок» и «Черный огр». Есть у нас такой Стас Битлер — как говорится, русский экстремист (смеется).

KM.RU: Вот как раз «Дитячья» выдержана в стиле Егора Летова середины 90-х. Как менялось твое к нему отношение? 15 лет назад ты мне говорил, что не приемлешь летовского творчества, из-за его деструктивности — и вообще, мол, он притягивает отморозков всех мастей.

- Я не то, что не приемлю... Мне просто не очень нравятся деструктивные настроения. Хотя и я этим, бывает, грешу. У меня тоже хватает в творчестве всей этой злобы. Но я пытаюсь научиться от этого отойти, потому что я прекрасно понимаю, что ругать легче всего. Очень легко пойти и сказать: кто главная сволочь — естественно, царь! Царь виноват для всех, всегда и во всех проблемах. Начиная с грязных тарелок, немытого сортира и отсутствия в доме масла. Поэтому нести в мир позитивные созидательные вещи гораздо сложнее. Это трудная работа, и умеют ее делать очень немногие — такие, как Шевчук или Шахрин. Я пока не научился. Егор, по-моему, тоже. Но, мне кажется, что последние его работы уже были к этому близки. Он просветлел, а у него на серьезном злом лице проступила сакральная одесская улыбка. Стало заметно, что он стал смотреть на мир с ухмылкой. Мне кажется, еще бы лет пять-семь - и мы бы услышали абсолютно другого Летова. Не менее шедеврального, но это было бы уже такое взошедшее солнце. Со всей его мудростью, добротой и пониманием. Очень обидно, что до этого ему не хватило совсем немного. Он, безусловно гений. Но мне просто не очень нравится, как он всё применил. Когда меня спрашивают про молодые группы, у меня есть такой пример - «Пионерлагерь Пыльная Радуга» из Твери. Потрясающая группа, талантища неимоверные! Но слушать их совершенно невозможно. Хочется взять и повеситься на березе сразу. Реально это творчество, которое отнимает силы жить, не помогает тебе в чем-то, не несет тебе ни мудрости, ни света, ни доброты, ни заботы. Не несет ничего того, что ты ждешь со стороны от мира, а наоборот — берет и высасывает из тебя все жизненные силы, как вампир. Поэтому хочется сразу взять эту пластинку и выкинуть ее в форточку. Дерьма-то в жизни и так хватает своего у каждого человека, чтобы себе еще на голову выливать ведро этого ужаса. Который они несут в своем творчестве. Хотя талант потрясающий — сразу видно! Они могли бы стать одной из групп номер один в нашей стране. Но не станут, потому что несут абсолютный деструктив.

KM.RU: Мне кажется, по обнародованным песням альбома «Пандора», созидательное начало там как раз присутствует.

- Ну, мы пытаемся, но там тоже злобности хватает. Там есть пара таких прямо самых агрессивных песен за последнее время. Мало того, мы хотим привлечь к записи Глеба Самойлова. Я позвонил ему и просто сказал: Глеб, знаешь, у нас готовится к записи песня под названием «Добро пожаловать в ад!», и я подумал, что нет никого более подходящего, кто мог бы спеть эту фразу, я думаю, что тебе это понравится (общий смех). Глебсон сказал, конечно, я за! А песня действительно очень обличительная, жесткая и агрессивная. Думаю, сейчас мы ее запишем, и Глебсон поучаствует.

KM.RU: Каков вообще вектор этого альбома?

- «Пандора» вся про искушение. В этом ее главный лейтмотив. На это меня натолкнули мысли о моем ребенке. С появлением дочки я стал совершенно по-другому смотреть на детей, я стал их везде замечать и пристально обращать внимание. И вдруг я ощутил ужас каждого родителя в том, что ты смотришь в эти честные открытые наивные глаза, в совершенно чистое сердце и понимаешь, что ребенок ждет от мира волшебства, какого-то чуда, Деда Мороза, сказки, феи. Мало того, это культивируется в детском мире цивилизацией. Ребенка стараются держать в чудесном мире фантазии. А потом наступает 12-13 лет и для ребенка происходит просто трагедия. Грубо говоря, он получает длинный уродливый шрам на сердце, потому что вынужден понять, что весь этот прекрасный розовый мир, в котором он жил, это всё ложь, фантазия, а, на самом деле, еще пару лет — и он должен готовиться выйти в мир агрессивный, лживый напрочь, пронизанный пороками, искушениями, смертью, наркотиками, взятками и т. д. Это ужас, это страшный перелом. Ты понимаешь, что все это Зло с большой буквы, в принципе, заключается только в одном слове — в искушениях. Мир — это огромный гипермаркет, который все время отвлекает тебя от светлого, доброго и главного всякими товарами на полках. Каждый из этих разукрашенных товаров несет смерть. Это как наркотики в красивой обертке. Мир похож на этот Ящик Пандоры, который красивый, его хочется открыть, но ты понимаешь, чем это кончится.

KM.RU: Эта проблема в альбоме только ставится или предлагаются и пути ее преодоления?

- В той же песне «Выживший» есть конкретные рецепты и правила, как это обойти. Там и сказано: если ты хочешь выжить, слушай — есть определенные древние и мудрые формулы. Вкраплениями мы даем совершенно четкие предложения для людей, как избежать вот этого падения в жизни и как сохранить радость. Но есть, конечно, и очень жесткие песни.

Илья Кнабенгоф. Фото Клавдии Касихиной

KM.RU: Замечательная песня «Заплати мной» тоже войдет в этот альбом?

- Да, здесь то же самое. Потому что та же самая история с Христом об этом же. Я реально в какой-то момент понял, что никогда не видел прямо конкретного четкого человека, которого можно было бы назвать на 100% христианином. Я не встречал такого человека за свои 44 года.

KM.RU: Возможно, плохо искал...

- Может быть, мне не повезло. Но я общался с очень известными людьми в христианском мире, занимающими одни из самых высоких постов, но все равно я понимал, что ни один из них не может претендовать на близость к учению Христа в полной мере. Меня натолкнула на это простая формула, которую мне дал мой учитель: как найти учителя — найди человека, на которого ты сам хотел бы быть похожим, результат жизни которого тебе нравится. Если ты хочешь достичь того же, пойди и спроси, как он это сделал. Соответствуя этой форме, понимаешь, что любой человек, который хочет пойти за Христом, окажется на виселице. Это единственный, естественный и реальный выход данного учения. Любой человек, который принимает для себя полностью христианство, должен закончить свою жизнь в нищете, всеми поруганный, избитый и вздернутый на виселице. Это конец любого настоящего христианина. Кто на это способен? Сейчас я не вижу ни одного такого человека и не видел никогда. Я видел людей, которые приближаются к этому, но чтоб человек взял и раздал, как говорил Христос, все свое имущество и пошел с голыми пятками одетым в мешке из-под картошки от порога до порога, неся слово Божье, я не встречал ни разу.

KM.RU: Ну а как же православный батюшка Николай Кокурин, несколько песен которого ты исполняешь?

- Знаешь, в своей жизни, я встречал всего 4-5 человек, которых мог бы назвать настоящими христианами, и среди них, конечно, отец Николай. Он искренне и по-настоящему пытается следовать по этому пути. Первое, что меня на это натолкнуло (очень известная история, я даже ее рассказывал на концерте), когда я стал говорить ему о христианстве, я заметил: «Понимаешь, падре, у тебя тут храм, служение, ты все время окружен этой благостью, а у нас рок среда – наркотики, алкашка и все такое, тебе, как христианину легче». На что он сказал: «Илья, ты что, меня христианином считаешь? Какой же я христианин, да во мне грязи столько – я полон этой чернотой доверху. Я всего лишь всю жизнь стараюсь хоть чуть-чуть приблизиться к тому, что называется христианин». В эту секунду я понял, что впервые в жизни за 40 лет встретил христианина. Это первый человек, который следовал за Христом, но при этом говорил: я не имею права себя называть христианином. Я был этим настолько ошарашен! Вот как раз его позиция мне очень близка. Мало того, могу сказать, что до сих пор мы иногда переписываемся, и его я считаю одним из духовных Учителей – с большой буквы. Потому что он до сих пор меня очень четко ставит на место, когда я начинаю зашориваться, меня начинает разносить вправо-влево, и он меня жестко и точно возвращает на лыжню. Причем, с позиции, которая мне абсолютно импонирует. Он говорит: «Илья, мы все одинаковы». У меня начинает прослеживаться разделительная полоса, что эти светлые, эти темные, этих сволочи я бы пострелял. Один человек эту разделенку проводит по линии национальности, другой по территории, а я по принципу одни под Богом живут, а другие – нелюди». Меня заносит, а авва Кокурин напоминает: «Илья, душа у всех одинакова, и Бог в каждом сердце один и тот же, и ты должен к этому относиться ответственно и смиренно». Поэтому я к нему отношусь с глубочайшим уважением и всегда в поклоне перед ним.

KM.RU: Как-то на концерте в Москве ты говорил о нем в контексте Пуха из FPG. Они тоже общаются?

- Я очень хотел, чтобы Пух почаще с ним общался. Антохе я говорил несколько раз, чтобы он ездил к падре почаще, мол, тебе это прямо надо. Потому что я знаю, что падре – это реально светлый Мастер. Это не от религии даже – это учитель от Бога.

KM.RU: Мало хороших песен о Христе, но тебе удалось написать впечатляющую вещь.

- Да нет, песен много хороших и учение потрясающее. Когда я взялся писать «Заплати мной», я понимал, что за любой шаг в своем собственном жизненном развитии — если ты хочешь стать смелее, храбрее, добрее, мудрее — тебе в любом случае придется пойти на жертвы. То есть, грубо говоря, ты платишь собой — своими желаниями, предпочтениями, всем тем, что ты до этого в жизни считал своей личностью. Ради движения к Свету тебе приходится отказываться от частей своей личности. В результате ты понимаешь, что в конечном итоге ты просто растворяешься, становишься ничем и никем, готовый служить всему в целом. У тебя не остается ни желаний, ни предпочтений — ничего. Ты готов есть, что угодно, спать, где угодно, быть, где угодно. Символ этого, конечно — история Христа.

KM.RU: Когда выходили экспериментальные альбомы «1+1=1» и «Содружество», ты сетовал, что они плохо приняты поклонниками. «Изолятор» и «Кукушка» тоже эксперимент. Отслеживаешь ли ты реакцию поклонников на них или тебе уже все равно?

- Конечно, я стараюсь не сильно бить поклонников по головушке своим творчеством (смеется). Стараюсь быть к ним терпимее и толерантнее. Но я прекрасно понимал, что «Изолятор» - это такая шоковая терапия. До этого у нас все предыдущие альбомы были достаточно демократичными в плане песен, музыки и т. д. И тут я реально просто захотел все это встряхнуть. Я взял всю свою любовь к тяжеляку и, можно сказать, что половину альбома я сделал сам у себя дома. Мало того, даже этим альбомом я не удовлетворил свое желание играть эту музыку. Думаю, в будущем у меня еще созреет что-нибудь в этом роде. Такая музыка мне всегда нравилась, но в последнее время я ставил перед собой сверхзадачу сделать ее позитивной. Наверное, единственный коллектив, который меня на это натолкнул — это московская группа «Небо здесь». Они играют достаточно тяжелую альтернативу, но при это все песни о свете, добре, Боге. Совершенно потрясающее сочетание, и я хотел бы этому научиться.

KM.RU: Что все-таки за история с оформлением первого тиража «Изолятора», когда на накатке вдруг появилось изображение с альбома группы Carcass?

- Да просто спутали картинку. Честно говоря, я не знаю, откуда она взялась. Видимо, где-то делается много пиратской продукции, и откуда-то всплыла эта накатка на заводе. Изначально дизайн накатки у нас был нарисованный, а это даже не рисунок, а фотография. Просто когда вышел диск с этой картинкой, я, не зная, что это альбом другой группы, сказал: нифига себе — интересно, в тему, все прикольно!

KM.RU: То есть этой картинки не было на стадии утверждения дизайна?

- Не было. Когда она всплыла, я просто не поднял тревогу. Причем, когда мы копнули, выяснилось, что эта картинка даже не с альбома Carcass, а реклама медицинской фирмы из Южной Америки. Поэтому Carcass в свое время ее тоже либо купили, либо свистнули.

«Пилот». Фото Ксении Плясунковой

KM.RU: Ты говоришь, что не все музыканты «Пилота» принимали участие в записи последних двух альбомов. Нет ли у них ревности и вообще как отношения внутри группы?

- Нет проблем. Барабанщик и басист в записи участвовали. Парни вписались, им было интересно. Просто у каждого человека разная скорость созидания и творчества. Андрюхе надо посидеть и подумать, над одной партией он может сидеть две недели, а мне это нужно было сделать очень быстро. А басист с барабанщиком у нас, напротив, парни скоростные, и это как раз мой подход. Половина партий у нас изменялись прямо на студии.

KM.RU: В 90-е группа «Пилот» производила впечатление монолитного организма, даже братства. Но изначальный состав вам, увы, не удалось сохранить. Тебе не обидно?

- Конечно, обидно. Не может быть не обидно, потому что уходит атмосфера. Самое главное, что изначально в группе «Пилот» мне пришлось выбирать между профессиональностью и уровнем коллектива, ответственностью и просто дружеской атмосферой. В какой-то момент я пришел к выводу, что хороший человек — это не профессия. Мы можем с ним прекрасно сидеть на кухне и пить водку неделями, мы можем быть ближайшими друзьями по жизни, но этот человек мешает мне заниматься моим делом в группе, потому что уровень не соответствует, и весь коллектив тянет назад. Профессиональные качества в какой-то момент перевесили. Безусловно, идеальной была бы ситуация, когда ты не просто занимаешься творчеством с профессиональными музыкантами, но они еще и твои единомышленники. Это просто величайшее счастье, но таких коллективов я знаю буквально один-два. Знаю, например, групп «Одно но», где играют ребята, проникнутые одной идеей и философией, это единый организм, одна семья. Мне даже, в хорошем смысле, завидно, потому что у них есть единение картинки, видения, мировоззрения. У меня так, к сожалению, не получилось. Когда мы начинали, у нас было общее отношение, но не к миру, а в плане взглядов на музыку. Но это уже было нечто общее. А сейчас у меня в коллективе профессионалы, но у каждого у них разный музыкальный вкус, разное мировоззрение, подход к жизни и характер. Получается некий симбиоз абсолютно различных, я бы даже сказал, существ. Мы даже как люди абсолютно не похожи друг на друга ни капли. Зато это позволяет получать нечто неожиданное и новое. Я нашел плюс и позитив в этом. Только такая ситуация позволяет присутствовать моменту спонтанности и неожиданности в творчестве. Ведь никогда не знаешь, чем закончится репетиция, какой в итоге получится песня.

KM.RU: Два года назад ты говорил, что не собираешься брать нового гитариста, вместо умершего Виктора Бастракова. Ничего с тех пор не изменилось?

- Пока нет. Мне не хотелось бы вводить нового человека в коллектив, потому что это каждый раз сложно психологически, так как вся группа меняется в корне. Если бы в оркестре из сорока человек сменился бы скрипач, то это капля в море, и никто бы не заметил. Но когда коллектив состоит из четырех человек, и вдруг входит пятый, он меняет всё: баланс корабля, оснастку снаряжения, вооруженность. В итоге весь корабль начинает видоизменяться. И для меня это очень сложно. Опять же, ты должен знать человека досконально, привыкать к нему на гастролях, знать баланс и уровень его юмора и шуток, насколько он адекватен в общении, где эта грань между дружественностью и панибратством, между тем, что мы — друзья, а, вроде как, я начальник в группе, а остальные подчиненные. Здесь очень много тонких психологических моментов, которые приходят только с годами. Я даже с теми ребятами, с которыми играю, не сразу нашел общий язык. С кем-то для этого потребовалось 2-3 года. Это сложно да и, честно говоря, лень. Есть люди, с которыми мне очень интересно поработать на стороне — именно как с гитаристами и аранжировщиками. Я пока не буду раскрывать секрета, но есть пара очень известных рок-музыкантов старой школы, к которым у меня есть прямо конкретные предложения по саундпродюсированию работ группы «Пилот». Но это на будущее.

Илья Кнабенгоф. Фото Клавдии Касихиной

KM.RU: Ты много и хорошо говорил о созидании и созидательных людях. На этом фоне меня неприятно удивил тот факт, что вы не нашли общий язык с Захаром Прилепиным в его программе «СОЛЬ». Мне кажется, особенно ты как-то встал в позу в этой передаче.

- Наоборот, если ты внимательно пересмотришь программу, я всю дорогу защищался. То есть я просто встал в оборонительную позу, вплоть до того, что я слышал практически прямые оскорбления в свой адрес от Захара. Я не считаю, что это корректно — например, когда взрослый мужик, говорит взрослому мужику: «Ну, вот Илья тут, как мячик, увиливает от ответов, лицемерит, нечестен». Мужику бы на улице я просто бы дал за это в лицо. Это то же самое, как если бы я сказал: «А знаешь, Захар, мне кажется, что ты просто оголтелый фашист». Сама его манера общения и его отношение мне не понравилась изначально. Это раз. Во-вторых, мне кажется, он умный парень, но я тут привел древнюю формулу: глупость не порок, потому что доброта и глупого человека в рай пропустит, а злого человека и ум его погубит. Мне кажется, что ум у Захара все-таки направлен не в ту сторону.

KM.RU: Я смотрел почти выпуски программы «СОЛЬ», но почему-то он не нашел общий язык только с тобой.

- Ты учти, что наша с ним программа была, по-моему, всего второй. Может быть, он сделал выводы и стал более демократичным? Я считаю, что не может быть мудрым человек, мировоззрение которого основано на вопросах национальности. Если человек не понимает изначального единства на духовной платформе и не понимает, что всё это игрушки, или, как там говорят вайшнавы, кожаное пальто, то он глуп.

KM.RU: А как же ты при этом дружишь с «русским экстремистом» Стасом Битлером?

- Это юмор. Когда я говорю об экстремизме, это всё с улыбкой, не всерьез. Я называю «экстремистом» любого человека, который борется за возрождение России, народа и нации в целом. Потому что каждый из них властью рассматривается как экстремист. Хотя я считаю этих людей патриотами, потому что они реально заботятся о здоровье нации, об интеллектуальном уровне ее, о возвращении корней и традиций. Я не вижу в этом ничего «экстремистского». Но власть все это рассматривает как сектантство и экстремизм.

KM.RU: Но вот как раз Захар Прилепин — именно тот случай патриота!

- Я согласен, что вполне может быть. Но я бы этого не делал на платформе вопросов национализма — вот в чем вопрос. Я считаю, что есть хорошие люди в любом народе. Мало того, страна наша — многонациональная, и русских здесь, дай Бог, 15-20%. А остальные кто? Да и если посмотреть на профиль Захара Прилепина, я бы не сказал, что у него нос картошкой, светло-серые глаза и золотистые кудри. Он такой же русский, как я китаец. Самое странное и смешное то, что большинство таких людей, которые ратуют за возвращение русского национализма, внешне очень мало похожи на русских (смеется). Кто татарин, кто болгарин, кто итальянец, а русских-то и не было! Я бы с удовольствием с Захаром посидел бы на кухне, потому что мне он интересен как человек.

«Пилот». Фото Андрея Федечко

KM.RU: Какие яркие музыкальные открытия ты сделал для себя в последнее время?

- Есть очень талантливые ребята, но, к сожалению, общая картина действительно печальна. Мало того, буквально позавчера мы говорили об этом на радиостанции, которая тоже занимается поиском и отбором молодых коллективов. Там тоже люди все в печали. И они правы, когда приводят свои аргументы, что восемь артистов из десяти — это просто бездарщина. Сразу видно, что у них нет ни музыкального образования, играют кто во что горазд, не попадая друг в друга, с жутким звуком, избитые штампы и т. д. Больше десяти секунд выслушать это невозможно, потому что делаются совсем уж элементарные ошибки. А далее начинаются всякие изыски в плане, о чем песня. Я могу тебе сказать: из тех, кто более-менее звучит и играет, опять же, восемь из десяти — это «Ласковый май». Даже «Мираж» на этом фоне — гораздо более интеллектуальное творчество, чем то, что слышишь от этих рок-коллективов. У меня есть прекрасный диагноз, звучащий как «хронический недотрахеит». По-другому это не назовешь. 17-18 из 20-ти рок-коллективов поют только об этом. Хочешь, как фильме «Курьер» сказать: «На тебе проститутку — и мечтай о чем-нибудь лучшем». Дотрахайся до тошноты, но хотя бы задумайся о чем-нибудь другом. Я согласен, секс — важная часть жизни (смеется). Но есть же что-то помимо этого, в конце концов! У голодного человека все песни о картошке.

KM.RU: Ну а приятные исключения?

- Есть. А главное, что из этих исключений нередко группа по-английски называется. Зачем? Ты же в России живешь. Из-за этого я эти группы и не запоминаю. Есть малоизвестные коллективы, творчество которых мне до сих пор очень нравится. И мне очень жаль, что они не выходят на серьезную арену, а остаются местечковыми. Есть потрясающая группа «Пятый корпус» из Перми. О ней никто не слышал, а группе-то почти 20 лет. У них пластинок немеряно. Я был на их концерте — мы играли вместе на фестивале. Выступление потрясающее, люди играют очень круто, профессиональный уровень игры, офигительные тексты, отличный юмор — ну, парни молодцы. Из Воронежа замечательная группа «Шесть пяток». Потрясающий коллектив с юмором и стебаловым. Никому до сих пор особо не известен белорусский коллектив «Нейродюбель», а это же целый пласт культуры. Это целая вселенная, как группа «АукцЫон». Ни на что не похожие и стихи, и какие-то спектакли. Молодые, слава Богу, тоже появляются. Недавно у нас на разогреве выступал ансамбль песни и пьянки «Карбофос»

KM.RU: Ну, они же на «Монгол Шуудан» похожи...

- Неважно, все равно это очень авторский коллектив, очень смешной и интересный. Парни в жизни абсолютно адекватные. Нет ни гонора, который нередко встречается у столичных панков. Они говорят: «Мы обычная рязанская гопота!». Они прекрасно знают свое место и правильно себя воспринимают, но при этом абсолютно вежливые, тактичные, умные люди. Я переписывался с вокалистом «Карбофоса», он потрясающе умный парень. Реально с ним очень интересно разговаривать на многие темы. Или другая рязанская группа «Петрович и кумпания» - это тоже целый оркестр. Даже не группа, а уже явление. Как, вот, Егор Летов, это целый мир, своя философия. Вот я так и говорю: все настоящие группы являются вселенными. Туда входишь, и там свой дизайн, свои картинки, свои видеоизображения. По-настоящему интересны группы, которые умеют создавать такие миры.

Илья Кнабенгоф. Фото Натальи Захаровой

KM.RU: А что ты можешь сказать о Павле Пиковском?

- То же самое. Вот это парень, который умудрился создать свою вселенную. Она еще, я бы сказал, формируется, но ему, извините, 25 лет, у него вся жизнь впереди. Учитывая, как он стартует, мы можем надеяться на потрясающие вещи. Если парень в свои 23-24 года пишет настолько мудрые песни, глубоко переживаемые, я слышу слова 50-летнего взрослого состоявшегося мужика. Я бы очень хотел дожить до того момента, когда Паше будет 45-50. мне интересно, что же я тогда от него услышу? Возможно, мы просто получим какие-то дзен-притчи, как минимум. Это будет явление, уже понятно. При этом он очень грамотный музыкант, в голове все в порядке, с совестью все в порядке. От человека свет сияет. Поэтому он — одна из моих величайших, можно сказать, надежд. Я всего-то увидел несколько человек, вслед за нами идущих, от которых у меня сердце порадовалось. Например, меня очень вдохновляет Антоша Пух из FPG. Несмотря на всю оголтелость и агрессивность его творчества. Неважно, в каком виде это происходит, но сама суть этого творчества абсолютно созидательна. Несмотря на всю эту панк-культуру и матюги, он абсолютно светлый человек. Он настоящий боец, и от него сияет свет. В этом плане Антоха мне напоминает настоящих и искренних рок-героев 80-х.

KM.RU: Что-то цоевское есть даже в его облике.

- Да и вообще в нем присутствует общая атмосферность 80-х, когда каждый выходил на рок-сцену, как Гагарин или Чапаев. Они все были командирами, боролись за светлое будущее. Пух такой же. Я уверен, что если бы группа FPG, во-первых, взяла бы понятное русское название, во-вторых, если бы они первый альбом выпустили в 86-87 годах, сейчас бы это был коллектив уровня «ДДТ».

KM.RU: Но у них была серьезная пауза по альбомам.

- Да, 8 лет не выпускали, но это неважно. Это их внутренние перипетии, но я вижу, что человек не теряет адекватности. Наоборот, парни растут. И последний их альбом «Сквозь ненависть» реально потрясающий. В кои-то веки я взял диск, послушал его от корки до корки подряд три или четыре раза и с удовольствием буду слушать еще. Шикарнейшая пластинка от начала и до конца, от первой и до последней ноты. Главное, полностью отвечающая лично моей позиции и мировоззрению. Я готов подписаться под каждым словом в этом альбоме. Молодец парень, умница!

KM.RU: Ну и твое мнение о неординарной Люсе Маховой из группы «Дайте Два».

- Люська тоже молодец. Мне она очень импонирует, мне очень нравится то, что она делает, но мы в свое время много общались, и я всегда ей говорил, что это, на мой взгляд, слишком андеграундно. Все-таки подобная альтернативная рэп-культура с тяжелой музыкой — это все полуподвальная история маленьких клубов. Плюс к тому, как это делается, тоже есть определенные вопросы. Мне кажется, что Люська все это делает абсолютно честно и искренне, но не готова делать шаг к публике. Антоха Пух в свое время действительно переломил себя. Я говорил уже, что по пути к Свету ты должен платить собой, и Антон в какой-то момент переломил себя и понял, что он должен это сделать. И я вижу, что он пошел на жертвы. Он стал работать над собой и двигаться в правильную сторону. Он стал наступать себе же на пятки, запрещать себе то, что ему нравится ради того, чтобы достичь какого-то результата. Он реально пошел путем жертвенности, встал на этот путь. А Люська пока не может. Вот ей нравиться в этом котле вариться, она наслаждается, а не работает над собой. Это тоже хорошо, ничего страшного, просто другая позиция. Но этот человек не готов жертвовать ради высокой цели. Нет понятия ответственности и нет понятия высокой истинной цели, ради которой можно пойти на многое. А у Пуха она появилась в какой-то момент, и это четко видно. У него даже взгляд изменился. Он реально стал другим человеком, по-другому говорить и себя вести. Я это называю: человек одной ногой встал на путь дхармы. А Люська — нет. Но она очень талантливая и честный боец. Ей очень многое надо сделать, чтобы выйти на более широкий уровень как артисту. И главное — успеть это сделать.

Все фотографии предоставлены пресс-службой группы