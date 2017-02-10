«Приключения Электроников», 14 февраля, YOTASPACE
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
В YOTASPACE музыканты дадут праздничный концерт - под необыкновенно подходящей их шоу вывеской «Обыкновенное чудо».
Репертуар группы составляют, как известно, шлягеры советской эстрады, а их запись и релиз разделяет продолжительная охота за надлежащими авторскими правами. Но когда бы ни вышел следующий альбом «Электроников», в их составе по-прежнему числятся лучшие в своем жанре музыканты - действующие участники групп «4ервонарутта», «Плед», «ФИГИ» и «Тараканы!»