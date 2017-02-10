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«Приключения Электроников», 14 февраля, YOTASPACE

13:15 10.02.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Выпустив в 2014 году первый за продолжительное время альбом «Мечты сбываются» и подтвердив репутацию одного из интереснейших проектов российской панк-сцены, супергруппа «Приключения Электроников» возвращается

В YOTASPACE музыканты дадут праздничный концерт - под необыкновенно подходящей их шоу вывеской «Обыкновенное чудо».

Репертуар группы составляют, как известно, шлягеры советской эстрады, а их запись и релиз разделяет продолжительная охота за надлежащими авторскими правами. Но когда бы ни вышел следующий альбом «Электроников», в их составе по-прежнему числятся лучшие в своем жанре музыканты - действующие участники групп «4ервонарутта», «Плед», «ФИГИ» и «Тараканы!»

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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