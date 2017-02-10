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Depeche Mode доверят вести свой аккаунт в Facebook фанатам

16:28 10.02.2017
Depeche Mode. Фото с офстраницы в Facebook
Depeche Mode. Фото с офстраницы в Facebook

С необычным предложением обратились британцы Depeche Mode к своим поклонникам.

На своей странице в Facebook музыканты объявили, что с 24 февраля и сроком на один год, их страницу смогут вести фанаты.

«Depeche Mode хотят, чтобы вы вели их Facebook пока они заняты выпуском нового альбома и туром. Начиная с 24 февраля каждый день доступ к странице будет получать один из вас. Делитесь своими историями о Depeche Mode, фотографиями», - говорится в объявлении.

Столь необычная акция запущена на год. Чтобы попасть в число счастливчиков, надо оставить заявку на специальном сайте, где и будет осуществляться отбор потенциальных админов. Напомним 17 марта выходит новый студийный альбом Depeche Mode «Spirit», после чего группа отправляется в мировой тур в его поддержку. В июле группа выступит в Москве и Санкт-Петербурге. 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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