Depeche Mode доверят вести свой аккаунт в Facebook фанатам

С необычным предложением обратились британцы Depeche Mode к своим поклонникам.

На своей странице в Facebook музыканты объявили, что с 24 февраля и сроком на один год, их страницу смогут вести фанаты.

«Depeche Mode хотят, чтобы вы вели их Facebook пока они заняты выпуском нового альбома и туром. Начиная с 24 февраля каждый день доступ к странице будет получать один из вас. Делитесь своими историями о Depeche Mode, фотографиями», - говорится в объявлении.

Столь необычная акция запущена на год. Чтобы попасть в число счастливчиков, надо оставить заявку на специальном сайте, где и будет осуществляться отбор потенциальных админов. Напомним 17 марта выходит новый студийный альбом Depeche Mode «Spirit», после чего группа отправляется в мировой тур в его поддержку. В июле группа выступит в Москве и Санкт-Петербурге.