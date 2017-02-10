Длина дыхания «Краски»

Исполнитель: Длина дыхания, Название: «Краски», Стиль: фолк-рок, Год: 2015

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Длина дыхания» - это проект человека с экзотическим именем Августин Гришин. Образована группа сравнительно недавно — в 2009-м году. В связи с тотальным безрыбьем, некоторые критики поспешили объявить «ДД» одной из главных надежд русского рока, но, кажется, эти авансы преждевременны. Гришину комфортно в пространстве этно-рока — он и записывается в юрте, и приобщает детей к музыкальным трендам разных стран. В этом контексте он незаменим, но вне его как-то сразу теряется.

«Краски» - это 14 песен о Боге, мироздании, дальних странствиях и нашем месте в этой системе координат. Гришин прочно усвоил мысль, что нам надо быть благодарным Творцу за всё, что все наши неустройства коренятся в нас самих и пишет об этом небесталанные песни, которые хорошо слушать в плеере на велосипедных прогулках в Тибет или посиделках под водочку на кухне. Тут и там слышатся отголоски старших товарищей Гришина. «Лети» напоминает полуакустический «ДДТ» времен альбома «Метель августа». «Кто я такой» - фактически поздняя «СерьГа». «Я хотел пить» и «Честь быть рядом с тобой» попахивают «Аквариумом» - оцените уже сами словесные конструкции этих названий.

Есть и прямые цитаты. Например, в «Божественном гусе» содержатся прямые отсылки к «За гагарой с черным пером» «Ва-Банка» (и, надо полагать, рассказу Пелевина «Нижняя Тундра»). А.Ф. Скляра не так уж часто цитируют, так что выглядит это весьма эффектно. Вообще тексты Гришина литературоцентричны по своей сути, поэтому оммажи Чингизу Айтматову («Буранный полустанок», «Вечная невеста») и Александру Кеуприну («Напомни мне все, что я знаю») не выглядят странными. Другое дело, что Гришин не всегда бережно обращается со словом, поэтому в его текстах нередки банальности, вроде рифмования «роли» с «болью» и оригинальных «прозрений» «легче других обвинять». Все-таки, когда у тебя играют Одиссей Богусевич и Сергей Клевенский, слушатель вправе ожидать более самобытной начинки.

Благодушный настрой Гришина изредка прерывается довольно пессимистическими тирадами — и это едва ли не самые сильные вещи на альбоме. Особенно хочется порекомендовать в этом отношении «Веру, Надежду, Любовь», все три заглавных персонажа которой оказываются на поверку настоящими стервами. «Длине дыхания» не хватает конфликта, которым всегда так славился рок-н-ролл, а значит есть над чем работать и куда расти.